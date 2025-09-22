İzmir başta olmak üzere 18 ilde Siber Suçlarla Mücadele kapsamında eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda çevrim içi çocuk istismarı, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarına karıştığı iddia edilen 170 şüpheli yakalandı.

Tutuklamalar ve adli süreç

Operasyonlarda yakalanan 170 şüpheliden 55’i tutuklandı, 34’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.

Mali ve taşınmaz el koyma işlemleri

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıklamasına göre, operasyon kapsamında yaklaşık 341 milyon TL değerinde 5 şirket, 7 konut ve 10 araca el konuldu.

Suçlamalar ve yöntemler

Yerlikaya, şüphelilerin çeşitli suçlara karıştığını belirtti:

Müstehcen çocuk görüntüleri bulundurmak

“Kiralık bungalov, yatırım danışmanlığı, mobilya satışı ve hesap kullanımı” gibi yöntemlerle vatandaşları dolandırmak

Yasa dışı bahis ve kumar oynatmak

Para transferine aracılık etmek ve mobil bankacılık üzerinden haksız kazanç sağlamak

Bakan Yerlikaya, operasyonların özellikle çocuk istismarı ve dolandırıcılığa karşı kararlı bir mücadele olduğunu vurguladı.

Siber suçlarla mücadelede önlem

Operasyonlar, Türkiye genelinde siber suçlarla mücadeleyi güçlendirme ve suç örgütlerinin finansal kaynaklarını kurutma amacı taşıyor. Yetkililer, vatandaşların şüpheli hesaplara karşı dikkatli olması ve suç duyurularında bulunması çağrısında bulundu.