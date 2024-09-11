TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta başarılı bir başlangıç yapan Altay, altyapısından bir yeteneği daha profesyonel seviyeye taşıdı. 19 yaşındaki sol bek İbrahim Kıravi, kulübüyle 5 yıllık sözleşme imzalayarak büyük bir adım attı.

İbrahim Kıravi'nin futbol yolculuğu

İbrahim Kıravi, futbol kariyerine Çekirgespor'da başladıktan sonra, Bursaspor, Hüdavendigar Kartal Gençlik ve TSE Arabayatağıspor'un altyapılarında yeteneklerini geliştirdi. 2021 yılında Altay altyapısına transfer olan genç oyuncu, burada U17 ve U19 takımlarında görev aldı. Bu sezon başında A takım antrenmanlarına katılma fırsatı yakaladı.

Altay’ın gençlere yatırımı

Altay, genç yetenekleri profesyonel düzeye taşıma konusundaki kararlılığını sürdürüyor. Daha önce Davut Yusuf Özçelik ve Oktay Özdede gibi genç yetenekleri profesyonel futbol sahnesine kazandıran kulüp, İbrahim Kıravi ile bu geleneği devam ettiriyor. Genç futbolcu, ilk iki haftada lig kadrosunda yer bulamamış olsa da, gelecekte büyük bir potansiyele sahip olduğu düşünülüyor.

Kiralık transfer ihtimali

İbrahim Kıravi'nin tecrübe kazanması için başka bir kulübe kiralık olarak transfer olabileceği iddia ediliyor. Bu adım, genç oyuncunun profesyonel kariyerine katkı sağlayacak ve Altay'ın uzun vadeli planları için önemli bir strateji olabilir.