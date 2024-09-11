Kamuoyunun yakından takip ettiği, Alisya Bahar Candan ve Gülnihal Çiçek (Nihal Candan) isimlerinin de karıştığı dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlamalarıyla ilgili davada mahkeme ara kararını açıkladı. 21 sanığın yargılandığı davada, Bahar Candan’ın 44 yıla, Nihal Candan’ın ise 24 yıla kadar hapsi isteniyor. Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Duruşmada Gergin Anlar

Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, sanıkların savunmalarını dinleyen mahkeme, ara karar öncesinde sanık Hacı İsrafil Sağlam’ın ifadesine başvurdu. Sağlam, Bahar ve Nihal Candan’ın adının geçtiği hesap hareketleriyle ilgili konuşurken, kendisinin doğrudan bir ilişkisinin olmadığını belirtti. İfadeye göre, Onur Apaydın isimli şahsın Bahar Candan’a bir seferinde hesaba para geleceğini söylediği duyulmuş, ancak paranın amacının ne olduğu bilinmiyordu.

Savunmasında, örgütle bir bağı olmadığını ve herhangi bir şekilde maddi kazanç sağlamadığını ifade eden Sağlam, sadece 15 bin TL’lik bir nakit işlem gerçekleştirdiğini belirtti. Diğer sanıkların savunmalarının tamamlanmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Bahar Candan’dan Şok Sözler

Karar sonrası duruşma salonunda duygusal anlar yaşandı. Tutukluluk halinin devam edeceğini öğrenen Bahar Candan, mahkeme salonunda babasına dönerek, “Ben burada mı kalacağım? Asayım mı ben kendimi, ne yapayım?” diyerek tepkisini dile getirdi. Bu sözler mahkeme salonunda kısa süreli bir sessizliğe yol açtı.

Davanın Seyri ve Beklentiler

Dava, sanıkların suç örgütü kurma, yönetme ve dolandırıcılık gibi ciddi suçlamalarla karşı karşıya olduğu bir süreç olarak dikkat çekiyor. Candan kardeşlerin de adının karıştığı bu davada, savcılar, Bahar Candan için 44 yıla kadar, Nihal Candan için ise 24 yıla kadar hapis cezası talep ediyor.

Mahkeme, sanık savunmalarının tamamlanması için duruşmayı 13 Eylül Cuma gününe erteledi. Dava, kamuoyunda büyük merak uyandırmaya devam ederken, ilerleyen duruşmalarda yeni delil ve gelişmelerin ortaya çıkması bekleniyor.