Altay'ın hazırlık maçında sakatlanan Ali Solmaz’ın ön çapraz bağlarında yırtılma tespit edildi. Genç futbolcu uzun bir süre sahalardan uzak kalacak.

Menemen FK karşılaşmasında sakatlandı

Altay’ın Menemen FK ile oynadığı hazırlık maçında, dizinden sakatlanan Ali Solmaz, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Ön çapraz bağlarda yırtılma tespit edildi

Yapılan MR tetkikleri sonucu, Ali Solmaz’ın ön çapraz bağlarında yırtılma olduğu belirlendi. Ameliyat olması gereken genç futbolcunun 6-8 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.