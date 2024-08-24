Aydın'ın Nazilli ilçesinde, incir hırsızlarına karşı başarılı operasyonlar gerçekleştiren jandarmaya incir dopingi yapıldı.

Nazilli üreticilerinden anlamlı teşekkür

İncir hasat dönemi devam ederken, Nazilli'deki incir üreticileri, hırsızlara karşı verdikleri mücadelede başarılı olan jandarmayı kuru incirlerle ödüllendirdi. Jandarma komutanlığına yapılan ziyarette, Nazilli İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Refik Özsoy’a, üreticilerin bahçelerinden topladıkları kuru incirler hediye edildi.

“İncir hırsızlarına göz açtırmıyorlar”

Nazilli’nin önde gelen incir tüccarlarından Murat Kaplan, jandarmanın bahçelerdeki güvenliği sağlamakla kalmayıp, çalınan incirleri sahiplerine geri getirdiğini belirtti. Kaplan, “İncir bahçelerinde yaşanan hırsızlık olaylarına karşı jandarmamız etkili bir mücadele veriyor. Biz de onlara teşekkür etmek için incir ikramında bulunduk” dedi.

“Başarıları üreticileri mutlu ediyor”

Aydın’ın incir başkenti olarak bilinen Nazilli'de, jandarma ekiplerinin özverili çalışmaları sayesinde üreticiler emeklerinin karşılığını alıyor. Bu anlamlı ziyaret, jandarmanın başarılı çalışmalarına duyulan minneti gösteriyor.