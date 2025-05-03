Efeler Ligi’nde 2024-2025 sezonunu altıncı sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanan Altekma, yeni sezon kadro planlamasına başladı. İzmir temsilcisi, smaçör Dmitrii Bahov ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Avrupa yolcusu Altekma'da kadro revizyonu başladı

2024-2025 sezonunda Türkiye’yi Avrupa’da temsil edecek Altekma, yeni sezon öncesi kadrosunda düşünmediği isimlerle vedalaşma sürecine girdi. İlk ayrılık, takımın deneyimli smaçörü Dmitrii Bahov oldu.

Resmî açıklama: "Katkıları için teşekkür ederiz"

Kulübün sosyal medya hesabı ve resmî internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Dmitrii Bahov ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz.”

35 yaşında, tecrübeli bir isimdi

35 yaşındaki Rus smaçör, Altekma formasını bir sezondur giyiyordu. Takıma tecrübesiyle katkı sunan Bahov’un yeni sezonda kariyerine hangi takımda devam edeceği ise henüz netlik kazanmadı.