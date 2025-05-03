Manisa’nın en yaşlı Kore Gazisi olan ve 97 yaşında hayatını kaybeden Duran Özkan, vefatının 52. gününde Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen mevlit programı ve hayır yemeği ile anıldı.

Hatuniye Camii’nde anlamlı anma

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğü, Kore Gazisi Duran Özkan için Hatuniye Camii’nde anma programı düzenledi. Programa Özkan’ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürü Selçuk Yıldız, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Yusuf Kıyışkan, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Manisa Şube Başkanı Sefer Dayı ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Mevlit okutuldu, hayır yemeği dağıtıldı

Programda Duran Özkan ve tüm şehit ve gaziler için mevlit okunurken, cami cemaati ve katılımcılara hayır yemeği ikram edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, gazilere olan vefa duygusunu bu tür programlarla yaşatmaya devam ettiklerini vurguladı.

“Kore gazilerimize minnettarız”

Şube Müdürü Selçuk Yıldız, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Manisa’da yaşayan 13 Kore gazimiz vardı. Ne yazık ki bir yıl içinde bu kahramanlarımızdan 3’ü aramızdan ayrıldı. 10 kıymetli Kore gazimiz halen aramızda ve onlara minnettarız. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanlarındayız. Duran Özkan amcamız, Manisa’nın en yaşlı gazisiydi. Hatırasını yaşatmak için bu anma programını gerçekleştirdik. Allah’tan rahmet, ailesine sabırlar diliyoruz.”