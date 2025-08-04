Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, iç transfer çalışmalarında beş oyuncusuyla daha sözleşme yenileyerek kadroda tutma kararı aldı. İzmir temsilcisi, kadro istikrarını korumayı hedefliyor.



Beş oyuncuyla daha sözleşme yenilendi

İzmir temsilcisi Altekma, 2025 sezonu öncesinde iç transfer hamlelerini sürdürüyor. Lacivert-beyazlı ekip, kadrosunda yer alan Eray Kursav, Arda Kara, Dünya Kandemir, Kenan Derince ve Boğaçhan Zambak ile yeniden anlaşmaya vardı.

Yapılan bu hamleyle birlikte Altekma, iç transferde toplamda 11 oyuncusunu kadroda tutmuş oldu.

İç transferde istikrar hedefi

Kulüp daha önce de Ulaş Dokumacı, Emir Pınar, Bertuğ Öndeş, Cafer Kirkit, Hüseyin Şahin ve Sırp pasör Maksim Buculjevic ile sözleşme yenilediğini açıklamıştı.

İç transferde atılan bu adımlar, Altekma’nın yeni sezonda kadro istikrarını koruma yönündeki kararlılığını ortaya koydu.