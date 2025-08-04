Trump Alışveriş Merkezi B2 katında yer alan Trump Art Gallery, Ağustos ayı boyunca ‘Freedom’ adlı resim sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçılar Mine Özgen ve Murat Özgen’in eserlerinin yer aldığı sergi, özgürlüğü fırça ve dokunun diliyle anlatıyor.

Özgürlük teması işleniyor

Sergide, resim ve rölyef teknikleri bir arada kullanılarak özgürlüğün çeşitli yönleri ele alınıyor. Renkler, çizgiler ve yüzeyler sınırları aşan bir anlatının parçası oluyor. Her tuvalde farklı bir bakış açısı, her rölyefte derin bir hikâye izleyici ile buluşuyor.

Sanatçılar özgürlüğü farklı biçimlerde yansıtıyor

Mine ve Murat Özgen, özgürlüğü bazen soyut renkler, bazen figüratif duruşlar, bazen ise boşluklar üzerinden ifade ediyor. Eserler, ruhun dışavurumu ve özgürlüğün kabartılmış izlerini taşıyor.

Sergi 30 Ağustos’a kadar açık kalacak

Küratörlüğünü Kenan Bahadır Derre’nin üstlendiği sergi, 30 Ağustos tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak. Sanatseverler özgürlüğün farklı yorumlarını bu sergide deneyimleyebilecek.