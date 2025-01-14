Efeler Ligi’nde başarılı bir performans sergileyerek Alanya Belediyespor ve Bursa Büyükşehir Belediyespor galibiyetleriyle ilk 8’deki yerini sağlamlaştıran Altekma, gözünü seriye çevirdi. İzmir temsilcisi, 18 Ocak Cumartesi günü saat 15.00’te evinde ağırlayacağı Türşad’ı mağlup ederek bu sezon ilk kez 3’te 3 yapmayı hedefliyor.

Karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunan Altekma Basın Sözcüsü Cevat Başcı, takımın motivasyonunun yüksek olduğunu vurguladı. İzmirli voleybol severlere çağrıda bulunan Başcı, "Son haftalarda gösterdiğimiz iyi performansı galibiyetle taçlandırmayı başardık. Şimdi ise hedefimiz Türşad’ı yenerek galibiyet serimizi sürdürmek. Taraftarlarımızın desteği bu yolda bizim için büyük önem taşıyor. Cumartesi günü tüm İzmirli sporseverleri takımımıza destek vermek için salona davet ediyoruz" dedi.

Başcı, takımın çalışma temposu ve kazanma azminden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Oyuncularımızın sahada gösterdiği mücadele ve galibiyet arzusu hepimizi gururlandırıyor. Bu yüksek enerjiyle sahaya çıkacağımıza inanıyorum. Türşad karşısında da kazanan taraf olarak bu sezon ilk kez 3’te 3 yapma hedefimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Ekibimize şimdiden başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA