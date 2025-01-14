Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), MSÜ 2025 sınavı için başvuru tarihlerini ve sınav ücretini duyurdu. Başvurular 2 Ocak 2025'te başlayıp 27 Ocak 2025'e kadar devam edecek. Başvuru işlemleri için son tarih 27 Ocak olsa da, başvuru süresini kaçıran adaylar için 30 Ocak'ta geç başvuru hakkı tanınacak. Ancak geç başvurular için sınav ücreti, normal ücretten %50 daha fazla olacak.

MSÜ sınav ücreti ne kadar?

2025 yılı için belirlenen MSÜ sınav ücreti 450 TL olarak açıklandı. Adaylar başvurularını tamamladıktan sonra, bu ücreti ÖSYM'nin resmi internet sitesinden kredi veya banka kartı ile ödeme yaparak yatırabilecekler.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, MSÜ sınav ücreti ödemelerinin son günü olarak 28 Ocak 2025 belirtildi.