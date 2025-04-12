Efeler Ligi Play-Off 5-8 etabında büyük bir başarıya imza atan Altekma, Spor Toto’yu 2-1’lik seride geride bırakarak tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılma hakkı kazandı. İzmir ekibi, bir yılı aradan sonra Efeler Ligi’ne döndüğü ilk sezonunda bu tarihi başarıyı elde etti. Altekma, önümüzdeki sezon CEV Cup ya da Challenge Cup’ta Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandı.

"Pes etmek bizim ruhumuzda yok"

Başantrenör Ömer Tok, takımının başarısını şu sözlerle değerlendirdi: "Spor Toto serisinde 1-0 geriye düştük ama pes etmek bizim ruhumuzda yoktu. Müthiş bir geri dönüşle son 2 maçı 3-0 kazanarak rakibimizi geride bıraktık. Bu tur bize kulüp tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılma hakkını getirdi. Tüm oyuncularımı özverili çalışmalarından ve sahada gösterdikleri mücadeleden dolayı yürekten kutluyorum. Bizi destekleyen yönetim kurulumuza, antrenör ekibim ve kulüp çalışanlarına teşekkür ediyorum. Daha yolun başındayız ve aşacağımız birçok engel, elde edeceğimiz çok başarı hikayesi var. Şimdi tüm gücümüzle Alanya Belediyespor serisini başarıyla geçerek sezonu 5. sırada tamamlamaya odaklanacağız."

Atekma'nın Avrupa hedefi

Altekma, Play-Off 5-6 etabında Alanya Belediyespor ile karşılaşacak. Takım, önümüzdeki sezon Avrupa arenasında Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.