Efeler Ligi Play-Off 1-4 etabının ilk maçında Arkas Spor, yarın Ankara temsilcisi Ziraat Bankkart’a konuk olacak. Efeler Ligi’ni 16 galibiyet 8 mağlubiyetle 4. sırada tamamlayan Arkas Spor, bu kritik mücadelede Ankara Ziraat Bankkart Voleybol Salonu’nda saat 15.00’te karşılaşacak.

Zorlu deplasmanda hedef galibiyet

İzmir ekibi Arkas Spor, Play-Off serisinde galip gelerek İzmir’e mutlu bir şekilde dönmeyi hedefliyor. Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, karşılaşmaya dair önemli açıklamalarda bulunarak, "Normal sezonu başarılı bir şekilde tamamladık. Umarım Play-Off etabında da bu başarımızı devam ettiririz. Yarın Ankara’dan galibiyetle dönerek İzmir’deki ikinci maça avantajlı çıkmayı hedefliyoruz. Takımımıza şimdiden başarılar diliyorum ve onlara güveniyoruz" dedi.

İzmir’de ikinci maç 16 Nisan’da

Play-Off 1-4 etabının ikinci maçı ise 16 Nisan Çarşamba günü saat 17.00’de İzmir’de oynanacak.