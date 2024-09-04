DW Türkçe’nin haberine göre, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan verilere dayalı raporda, 2024 Haziran-Eylül transfer döneminde yaklaşık 6 bin 300 futbolcunun bonservis bedeli ödenmeden kulüp değiştirdiği belirtildi. Bu durum, futbol dünyasında serbest transferlerin ne kadar yaygınlaştığını gözler önüne serdi. Ayrıca, bu dönem boyunca yapılan uluslararası transfer sayısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,8’lik bir artış yaşandığı da ortaya kondu.

Ancak transfer sayısındaki bu artışa rağmen, toplam bonservis ücretlerinin geçen yılın rekor seviyelerine ulaşamadığı belirtildi. 2024 yılının Haziran-Eylül arasındaki transfer döneminde, bonservis ücretleri önceki yıla kıyasla yüzde 13,06 oranında azaldı. Bu dönemde toplam 10 bin 490 oyuncu için 7,4 milyar dolar bonservis ücreti ödendi, bu miktar 2023'deki rekor seviyeyi geride bırakamadı.

En çarpıcı transferlerden biri Mbappe

Bu dönemde en dikkat çeken transferlerden biri Kylian Mbappe oldu. Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sona eren Fransız yıldız, İspanyol devi Real Madrid'e bonservis ücreti ödenmeden transfer oldu. Bu transfer, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı ve bonservis bedeli ödenmeksizin gerçekleşen en büyük transferlerden biri olarak kayıtlara geçti.

En yüksek bonservis Alvarez'e

Bunun yanında, en yüksek bonservis ücretinin ödendiği transferlerde Arjantinli futbolcu Julian Alvarez başı çekti. Manchester City’den Atletico Madrid’e yaklaşık 83 milyon dolara transfer olan Alvarez, bu dönemin en pahalı transferlerinden biri oldu. Diğer dikkat çeken bir transfer ise Fransız oyuncu Leny Yoro’nun Lille’den Manchester United’a 69 milyon dolara transferi oldu. Bu transferler, futbol dünyasında yüksek bonservis bedellerinin hala önemini koruduğunu gösterdi.

Avrupa transferde başı çekiyor

Toplam bonservis ücretlerinin büyük bir kısmı, 5,58 milyar dolarlık bir meblağla Avrupa'da ödendi. Avrupa'daki transferlerde başı çeken ülke ise İngiltere oldu; İngiliz kulüpleri transferler için toplam 1,69 milyar dolar harcayarak diğer Avrupa ülkelerinin önüne geçti. Bu da İngiliz futbolunun mali gücünü ve transfer pazarındaki etkin rolünü bir kez daha ortaya koydu.

FIFA’nın raporu, transfer piyasasında serbest oyuncu hareketliliğinin arttığını ve buna karşılık bonservis bedellerinin düşme eğiliminde olduğunu gösterirken, futbol kulüplerinin ekonomik stratejilerinde önemli değişimlerin yaşandığını da işaret ediyor.