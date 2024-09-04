Yerli ve yabancı sanatçıları kamera karşısına hazırlayan ve gelinlerin en özel anlarını güzelleştiren Makeup Guru Aybüke, makyaj tutkunlarına yönelik eğitimlerine devam ediyor. "Renklenmeyi seven tüm kadınlarla!" mottosuyla hareket eden Aybüke, profesyonel makyaj eğitimlerinde renklerin büyüsünü ve kendini keşfetmeyi teşvik ediyor.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen özel eğitimde, Aybüke, kozmetik alanındaki geniş bilgi ve tecrübesini katılımcılara eğlenceli bir şekilde aktardı. Eğitim, katılımcılara unutulmaz bir deneyim sundu. Özel efekt makyajlarıyla bilinen Aybüke, partiler, organizasyonlar ve kliplerdeki etkileyici projeleriyle tanınıyor. Ayrıca, klip, reklam ve ticari ürün kataloglarında geniş bir portföye sahip.

Hayatı ve insanları renklendirmeyi sevdiğini her fırsatta dile getiren Aybüke, boya apre bölümünden mezun olduktan sonra uzun süre colorist olarak çalıştı. Kozmetiğe olan ilgisi ve yeteneği, makyaj konusunda profesyonel olma arzusunu artırdı. Kısa sürede makyaj eğitimini tamamlayarak televizyon kanalları ve çeşitli programlarda çalışmaya başladı. Freelance çalışmalara geçtikten sonra "Makeup Guru Aybüke" lakabını sosyal medya ad olarak kullanarak geniş bir takipçi kitlesine ulaştı.