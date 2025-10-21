Türkiye Cumhuriyeti’nin 102. yılı etkinlikleri kapsamında, Çeşme’de ilk kez düzenlenen Uluslararası Çeşme Kadın Liderler Zirvesi, 24-25 Ekim’de kadın liderleri bir araya getirecek.

“Kadın Görünürlüğü” temasıyla düzenlenen zirve, kadınların toplumsal ve kamusal alandaki rollerini güçlendirmeyi hedefliyor. Etkinlik, kamudan özel sektöre, bilimden sanata ve spora kadar geniş bir yelpazede liderleri bir araya getiriyor.

Çeşme Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek zirve, Kamu Teknoloji Platformu (KTP) iş birliğiyle hayata geçiriliyor. Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli liderliğinde düzenlenen etkinlik, kadın liderlerin deneyimlerini paylaşacağı oturumlara sahne olacak.

Zirvede, dünyanın farklı ülkelerinden kadın liderler, başarılarını ve vizyonlarını aktaracak. Eşit temsil, fırsat eşitliği ve politika geliştirme konularında ortak yol haritaları oluşturulacak.

Etkinlik, Cumhuriyet’in eşitlik, özgürlük ve adalet ilkeleri doğrultusunda planlandı. Katılımcılar, kadınların karar alma mekanizmalarında daha aktif rol alabilmesi için stratejiler geliştirecek.

Zirve sonunda hazırlanacak ortak bildirge ve politika önerileri, Türkiye ve dünyada kadınların sesini güçlendirecek. Çeşme, bu yönüyle yalnızca bir buluşma noktası değil, dünyayı değiştiren kadınların eylem alanı olacak.