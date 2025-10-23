Altın fiyatları rekor denemelerinin ardından yeniden dalgalı bir seyir izliyor. Finans Analisti İslam Memiş, yatırımcıların panik satışından kaçınması gerektiğini belirterek altın, gümüş ve Bitcoin için kritik açıklamalarda bulundu.

“Merkez Bankası sürpriz yapabilir”

Bugün açıklanacak faiz kararına ilişkin değerlendirmede bulunan İslam Memiş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) öngörülemeyen bir yapıya sahip olduğunu söyledi.

“Merkez Bankası yine sürpriz yapabilir. %50 olasılıkla pas geçebilir, %50 olasılıkla da 100 baz puan faiz indirimi gelebilir. Her iki durumda da piyasanın sert tepki vermesini beklemem” dedi.

Memiş, rezerv artışı ve düşen risk primlerinin ekonomide dengelenme sinyali verdiğini de vurguladı.

Kredi faizleri için yeni dönem

Yatırımcıların sadece mevduat faizlerine değil, kredi faiz oranlarına da odaklanması gerektiğini söyleyen Memiş, kısa vadede kredi musluklarının tamamen açılmasının zor olduğunu belirtti.

“Hazine ve Maliye Bakanlığı, ilk kez ev alacak gençler ve emekliler için özel kredi tanımları üzerinde çalışıyor. Ancak bankaların düşük faizli kredi verme ihtimali şu an için zayıf” ifadelerini kullandı.

Altında manipülasyon fiyatlaması var

Altın piyasasında manipülasyonların etkili olduğunu belirten uzman isim, “Son iki ayda yatırımcılar piyasaların manipülasyon fiyatlamasında olduğunu gördü. ABD bu süreçte yaklaşık 1 trilyon dolar gelir elde etti. Kapalıçarşı’da fiziki altın azaldığı için işçilik ücretleri arttı” dedi.

Altın almak için bu rakamı bekleyin

Altın almak isteyen yatırımcılar için seviyeleri paylaşan Memiş, “Ons altın 4.000 dolar, gram altın ise 5.500–6.000 TL aralığında. Kademeli alım 5.500 TL seviyesinden başlatılabilir. Şu an alım yapmak için erken, eldeki altın varsa beklemeye devam edin” açıklamasını yaptı.

Gümüşte kritik seviyeler

Memiş, gümüşte 47 dolar seviyesinden yüzde 50 alım yapılabileceğini, geri kalan kısmın ise 45–43 dolar aralığına kadar bekletilebileceğini belirtti. “Düşüş eğilimi sürebilir, bu nedenle kademeli alım mantıklı” dedi.

Kripto para piyasasında dalgalı seyir

Bitcoin ve altcoin piyasalarına da değinen Memiş, 37.500 dolar seviyesinden yaptığı önceki alımları hatırlatarak, pozisyonunun açık olduğunu söyledi. “Altcoinlerde pozitif beklenti devam ediyor” dedi.

Değerli metallerde kısa vadede düşüş bekleniyor

Platin ve paladyumun şu an için pahalı olduğunu belirten Memiş, “Bu iki metalde kısa vadede yüzde 2–3 düşüş bekliyorum. Şimdilik alım için erken” değerlendirmesini yaptı.

İslam Memiş’ten örnek yatırım sepeti

Memiş, 1 milyon TL’lik örnek bir yatırım sepeti de paylaştı:

500.000 TL Bitcoin

250.000 TL Euro

250.000 TL Dolar

Uzman isim, Bitcoin’e dokunmadan yıl sonuna kadar beklenmesini önerdi. Euro ve dolar paritesinin ise altın ve gümüş alımlarında referans olarak kullanılabileceğini söyledi.