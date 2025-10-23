Afyonkarahisar merkezli markalar listede öne çıkarken, bakanlık hileli ürünlerin tam listesini guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinden yayımladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, yaptığı gıda denetimlerinin ardından taklit veya tağşiş yaptığı belirlenen firmaları kamuoyuna duyurmaya devam ediyor. 22 Ekim 2025 tarihli listede özellikle sucuklardaki hileli üretimler dikkat çekti.SUCUK YERİNE DİL YEDİRMİŞLERBakanlığın analiz sonuçlarına göre, Afyonkarahisar, Kütahya ve Aksaray illerinde üretilen bazı sucuklarda mekanik ayrılmış kanatlı eti ve sakatat (baş, dil, taşlık) kullanıldığı belirlendi. Afyonkarahisar merkezli Afyon Keyf-i Sucuk, Tütüncüoğlu, Soylutürk, Güç Birliği ve Kocatürk gibi markaların ürünlerinde dana eti yerine bu maddelerin kullanıldığı tespit edildi. Bakanlık, bu ürünlerin parti numaralarıyla birlikte tam listesini "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde yayımladı.

Denetim sonuçlarına göre hileli ürünler sadece et grubuyla sınırlı kalmadı.Bazı ürünlerde şu uygunsuzluklara rastlandı:

Tarhanada yasaklı gıda boyası,

Kıymalı kol böreği ve dana köftede sakatat eti,

Baharatlarda yabancı madde,

Balda taklit ürün,

Lahmacun harcında ise kanatlı eti.

Bakanlığın açıkladığı veriler, gıda üretiminde halk sağlığını tehlikeye atan uygulamaların sürdüğünü ortaya koydu. Uzmanlar, bu tür ürünlerin uzun vadede bağışıklık sistemini zayıflatabileceği, alerjik reaksiyonlara ve sindirim sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu.DENETİMLER DEVAM EDECEKTarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilere etiketleri dikkatle incelemeleri çağrısında bulunarak, gıda güvenliğini tehlikeye atan üreticilere karşı denetimlerin aralıksız süreceğini duyurdu.