Altın, iki haftalık düşüş serisinin ardından Fed'in bu hafta açıklayacağı faiz kararı öncesinde yeniden yukarı yönlü hareket etti. Piyasalar, Powell'ın tutumu ve Trump'ın baskıları arasında denge arıyor.
Altın, bu yılki ilk arka arkaya haftalık kaybının ardından, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta açıklayacağı faiz kararı öncesi yeniden yükselişe geçti. Spot piyasada ons altın 3.260 doların üzerinde işlem görürken, yatırımcılar belirsizliklerin gölgesinde güvenli liman talebini yeniden artırdı.
Altında son durum
Geçtiğimiz hafta yüzde 2,4 değer kaybeden külçe altın, 6 Mayıs 2025 sabahı itibarıyla Singapur saatiyle 09:25'te yüzde 0,8 artışla 3.264,72 dolar seviyesinden işlem gördü. Aynı dakikalarda Bloomberg Dolar Spot Endeksi yüzde 0,3 gerilerken, gümüş hafif primli, platin ve paladyum ise yatay seyretti.
Trump'tan Powell'a yeni baskı
ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerini artırdı. Trump, geçtiğimiz haftaki güçlü istihdam verilerinin ardından "faiz oranlarını düşürmemek için hiçbir neden olmadığını" dile getirdi. Ancak analistler, Fed'in 7-8 Mayıs tarihli toplantısında faizleri sabit bırakmasını bekliyor.
Altında rekor seviyeler ve son geri çekilme
Altın, yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 25 oranında değer kazanarak nisan ayında 3.500 dolar seviyesinin üzerine çıkarak tarihi rekorunu kırmıştı. Ancak son haftalarda jeopolitik tansiyonun görece azalması ve faiz indirimi beklentilerinin zayıflamasıyla birlikte gerileme eğilimine girmişti.
Yükselişi destekleyen faktörler
Altının yükselişinde öne çıkan nedenler şunlar:
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ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimi
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Çin kaynaklı spekülatif talep
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Küresel merkez bankalarının altın alımlarındaki artış
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Jeopolitik risklere karşı güvenli liman talebi
Ticaret savaşları yeniden gündemde
Trump, hafta sonu yaptığı açıklamalarda Çinli mevkidaşıyla bu hafta görüşme planının olmadığını belirtti. Ayrıca, Çin'e uygulanan yüksek tarifelerin etkisiyle iki ülke arasındaki ticaretin neredeyse durma noktasına geldiğini söyleyen Trump, ileride bu tarifelerin düşürülebileceği sinyalini verdi.
Uzman yorumu
Piyasa analistleri, bu hafta açıklanacak Fed faiz kararının ardından altın fiyatlarında oynaklığın artabileceği görüşünde. Fed'in faizleri sabit tutması beklenirken, karar metni ve Powell'ın söylemleri piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak.