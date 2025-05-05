Altın, iki haftalık düşüş serisinin ardından Fed'in bu hafta açıklayacağı faiz kararı öncesinde yeniden yukarı yönlü hareket etti. Piyasalar, Powell'ın tutumu ve Trump'ın baskıları arasında denge arıyor.

Altın, bu yılki ilk arka arkaya haftalık kaybının ardından, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta açıklayacağı faiz kararı öncesi yeniden yükselişe geçti. Spot piyasada ons altın 3.260 doların üzerinde işlem görürken, yatırımcılar belirsizliklerin gölgesinde güvenli liman talebini yeniden artırdı.

Altında son durum

Geçtiğimiz hafta yüzde 2,4 değer kaybeden külçe altın, 6 Mayıs 2025 sabahı itibarıyla Singapur saatiyle 09:25'te yüzde 0,8 artışla 3.264,72 dolar seviyesinden işlem gördü. Aynı dakikalarda Bloomberg Dolar Spot Endeksi yüzde 0,3 gerilerken, gümüş hafif primli, platin ve paladyum ise yatay seyretti.

Trump'tan Powell'a yeni baskı

ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerini artırdı. Trump, geçtiğimiz haftaki güçlü istihdam verilerinin ardından "faiz oranlarını düşürmemek için hiçbir neden olmadığını" dile getirdi. Ancak analistler, Fed'in 7-8 Mayıs tarihli toplantısında faizleri sabit bırakmasını bekliyor.

Altında rekor seviyeler ve son geri çekilme

Altın, yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 25 oranında değer kazanarak nisan ayında 3.500 dolar seviyesinin üzerine çıkarak tarihi rekorunu kırmıştı. Ancak son haftalarda jeopolitik tansiyonun görece azalması ve faiz indirimi beklentilerinin zayıflamasıyla birlikte gerileme eğilimine girmişti.

Yükselişi destekleyen faktörler

Altının yükselişinde öne çıkan nedenler şunlar:

ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimi

Çin kaynaklı spekülatif talep Son bir yılda borsada en çok kazandıran 10 hisse belli oldu

Küresel merkez bankalarının altın alımlarındaki artış

Jeopolitik risklere karşı güvenli liman talebi

Ticaret savaşları yeniden gündemde

Trump, hafta sonu yaptığı açıklamalarda Çinli mevkidaşıyla bu hafta görüşme planının olmadığını belirtti. Ayrıca, Çin'e uygulanan yüksek tarifelerin etkisiyle iki ülke arasındaki ticaretin neredeyse durma noktasına geldiğini söyleyen Trump, ileride bu tarifelerin düşürülebileceği sinyalini verdi.

Uzman yorumu

Piyasa analistleri, bu hafta açıklanacak Fed faiz kararının ardından altın fiyatlarında oynaklığın artabileceği görüşünde. Fed'in faizleri sabit tutması beklenirken, karar metni ve Powell'ın söylemleri piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak.