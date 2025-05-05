Zafer Partisi, Sırrı Süreyya Önder'in vefatına ilişkin tepki çeken paylaşımı nedeniyle İstanbul Gençlik Kolları Başkanını görevden aldı. Özdağ: "Edebi olmalı!"

Sırrı Süreyya Önder paylaşımı kriz yarattı

Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları tarafından yapılan, DEM Parti Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatına ilişkin sosyal medya paylaşımı, siyasi ve toplumsal tepkilere yol açtı. Tartışmalı "sarı torba" ifadesi üzerine parti içi denetim süreci başlatıldı, il başkanı görevden alındı.

Tepki çeken paylaşım sonrası açıklamalar peş peşe geldi

Söz konusu paylaşımda "sarı torba" ve "Sırrı" gibi ifadelerin yer alması, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Ardından Zafer Partisi'nin resmi sosyal medya hesaplarından, söz konusu içeriklerin parti ilke ve değerleriyle bağdaşmadığı duyuruldu.

Açıklamadan satır başları:

"Sorumlu iletişim anlayışımızla bağdaşmayan bu paylaşıma dair iç denetim süreci başlatılmıştır."

"Hiçbir bireysel tutum, partimizin siyasi ciddiyetini ve mücadelesini gölgeleyemez."

Ümit Özdağ: "Her şeyin bir edebi vardır"

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, paylaşım sonrası sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"Her şeyin bir edebi vardır. Bu edebi kaybeden, bizimle olamaz."

Özdağ'ın bu mesajı, partinin üst yönetiminin bu tür yaklaşımlara karşı net tavrını ortaya koydu.

Gençlik Kolları Başkanı görevden alındı

Görevden alındığını sosyal medya hesabından duyuran İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Ege İşleyenel, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Söz konusu paylaşım kaldırıldı ve silindi. Bu içerik, genel başkanın yanlış yönlendirildiğini gösteriyor. Paylaşım nedeniyle görevden alındığım tarafıma bildirildi."

Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları hesabından yapılan paylaşım hakkında resmi soruşturma başlatıldığını bildirdi.