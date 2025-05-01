Altın fiyatları 1 Mayıs 2025 sabahında da yatırımcıların radarında. Gram altın 3.998 TL'den, çeyrek altın ise 6.652 TL'den satılıyor. Günün ilk saatlerinde açıklanan güncel altın fiyatları ve piyasadaki son durumu haberimizde bulabilirsiniz.

1 Mayıs 2025 güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altında son durum

Yeni ayın ilk işlem gününde altın fiyatları yatırımcıların ve ekonomi takipçilerinin gündeminde. Hem dövizdeki hareketlilik hem de küresel piyasalarda ons altının yönü, iç piyasadaki altın fiyatlarına da doğrudan etki ediyor.

Bugün saat 09.30 itibarıyla altın satış fiyatları şu şekilde:

Altın Türü Satış Fiyatı (₺ / $) Gram Altın 3.998,56 TL Çeyrek Altın 6.652,00 TL Yarım Altın 13.304,00 TL Tam Altın 27.033,58 TL Cumhuriyet Altını 26.506,00 TL Gremse Altın 67.797,58 TL Ons Altın 3.228,28 USD

Gram altında 4.000 TL sınırı takipte

Gram altın, dün olduğu gibi bugün de 4.000 TL sınırına yakın seyrediyor. Uzmanlar, bu seviyenin kırılması halinde yukarı yönlü sert hareketlerin gelebileceği uyarısında bulunuyor.

Çeyrek ve Yarım Altın'da yatırımcı beklemede

Çeyrek altın fiyatı 6.652 TL seviyesinde sabitlenirken, yarım altın ise 13.304 TL'den satılıyor. Özellikle düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte fiziki altına olan talebin artması bekleniyor.

Ons altın yatay seyirde: 3.228 dolar seviyesinde

Küresel piyasalarda altın ons fiyatı 3.228,28 dolar seviyesinde yatay bir görünüm sergiliyor. ABD Merkez Bankası'nın faiz politikası ve Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler, ons altının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Altında hedef seviyeler neler?

Ekonomistlere göre gram altında 4.050 TL, ons altında ise 3.250 dolar psikolojik direnç seviyeleri olarak öne çıkıyor. Altın fiyatlarının yönünü belirleyecek kritik gelişmelerin başında Fed'in faiz kararı ve ABD enflasyon verileri yer alıyor.