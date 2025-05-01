Erdoğan’a “İmamoğlu” sorusu yönelten kadın gazeteciye, Cumhurbaşkanlığı korumaları sert müdahalede bulundu. O anlar TBMM’de kameralara yansıdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de düzenlenen AK Parti Grup Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Bir kadın gazetecinin kendisine yönelttiği "Ekrem İmamoğlu" sorusu, Cumhurbaşkanlığı korumaları tarafından sert şekilde engellendi. Olay, Meclis kulislerinde tepkilere neden oldu.

Erdoğan grup toplantısında ne dedi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada CHP yönetimini ve isim vermeden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu hedef aldı. İmamoğlu’na yönelik sert eleştirilerde bulunan Erdoğan, konuşma bitiminde gazetecilerin sorularını almadan salondan ayrıldı.

“İmamoğlu” sorusu müdahaleyle engellendi

Erdoğan, TBMM’de yürüdüğü sırada kadın bir gazeteci “Sayın Cumhurbaşkanı, Ekrem İmamoğlu hakkında ne düşünüyorsunuz?” şeklinde bir soru yöneltti. Bu esnada Cumhurbaşkanlığı korumaları devreye girerek gazeteciyi fiziksel olarak uzaklaştırdı. O anlar diğer gazeteciler tarafından kayda alındı.

Basın özgürlüğü tartışmaları gündemde

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından basın özgürlüğü ve gazetecilere yönelik müdahale konusu yeniden gündeme geldi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) dahil çeşitli meslek örgütleri konuyla ilgili açıklama yaptı.