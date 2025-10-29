Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş’ten yatırımcılara yeni uyarı geldi. “Tepki yükselişinden sonra ikinci dalga düşüşe hazır olun” diyen Memiş, yüksekten alım yapanlara da dikkat çeken bir gönderme yaptı.

İslam Memiş’ten altın için düşüş uyarısı

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yatırımcıları ikinci dalga düşüşe karşı uyardı.

Memiş, şu ifadeleri kullandı:

“Tepki yükselişinden sonra yıl sonuna kadar manipülasyon fiyatlamasını yükseliş değil, düşüş olarak göreceksiniz. Ama şimdi değil. Manipülasyon da 2. dalgaya hazır ol! Ama şimdi değil.”

Uzman, açıklamasında yatırımcıların kısa vadede dalgalanmaları fırsat olarak değerlendirmemesi gerektiğini belirtti.

“Yazık oldu onlara” paylaşımı gündem oldu

Memiş, önceki hafta attığı bir gönderiyi yeniden paylaşarak, yüksekten alım yapanlara göndermede bulundu.

“Yazık oldu onlara 👇

Dışarda sistem kazanırken içeride kuyruk oluşturan ‘Ben kazandım’ diyor.

Bazı konular da çok konuşmayacaksın.

Herkes kaderini yaşar. Uyuyanı uyandıramazsın.”

Uzman, bu ifadelerle özellikle Kapalıçarşı’da gram altını 6.300 TL seviyesinden alan yatırımcıları hedef aldı.

“6.300 liradan altın alanlara yazık oldu”

Memiş, YouTube kanalında yaptığı değerlendirmede altın fiyatlarındaki sert geri çekilmeye değinerek şu açıklamayı yaptı:

“İki hafta önce Kapalıçarşı’da 6.300 lira seviyesinin üzerinde gram altın alanlara yazık oldu. Ons altın 4.382 dolardan 3.887 dolara kadar geriledi. Bizim için ana destek seviyesi 3.800 dolar.”

Bu sözleriyle, kısa vadeli alım yapan yatırımcılara sabırlı olunması gerektiği mesajını verdi.

FED kararı öncesi kritik uyarı

İslam Memiş, haftalık değerlendirmesinde ABD Merkez Bankası’nın faiz kararına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Çarşamba akşamı FED’in faiz kararı açıklanacak. 25 baz puanlık faiz indirimi bekleniyor. Bu karar öncesi dolar karşısındaki varlıklarda — altın, gümüş, bitcoin, borsa gibi — bir geri çekilme göreceğiz.

İlk önce düşüş, ardından yukarı yönlü hareketler yaşanacak.”

Memiş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bankalarda işlem yapacak yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Altın fiyatlarında son tablo

29 Ekim Çarşamba günü itibarıyla gram altın 5.431 TL seviyesini gördü.

16 Ekim’de 5.910 TL ile tavan yapan gram altın, son günlerde kademeli şekilde düşüş trendine girdi.

Uzmanlar, kısa vadede dalgalanmalar yaşansa da uzun vadede altının “güvenli liman” kimliğini koruyacağını belirtiyor.