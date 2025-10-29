Birleşik Krallık’ta faaliyet gösteren Pizza Hut, artan maliyetler ve ekonomik zorluklar nedeniyle 68 restoran ile 11 teslimat noktasını kapatma kararı aldı. Kararla birlikte 1.200’den fazla kişi işini kaybedecek.

Pizza Hut İngiltere’de kepenk indiriyor

Birleşik Krallık genelinde faaliyet gösteren Pizza Hut, maliyet baskıları ve zorlu ekonomik koşullar nedeniyle 68 restoran ve 11 teslimat noktasını kapatma kararı aldı.

Kapanışlardan en çok Brighton, Hull, Leeds ve Edinburgh gibi şehirlerdeki şubeler etkilenecek.

Bu karar kapsamında yaklaşık 1.210 çalışanın işine son verileceği bildirildi.

Şirket iflas sürecine girdi

Restoranların işletmesini yürüten DC London Pie Limited için pazartesi günü iflas yöneticileri atandı.

Küresel marka sahibi Yum! Brands, ülkedeki kalan 64 restoranı ve 1.276 çalışanı korumak için sürece doğrudan müdahil oldu.

Pizza Hut, aile dostu menüsü ve salata barlarıyla bilinse de, son yıllarda artan enerji giderleri, kira yükleri ve vergiler nedeniyle finansal sıkıntılarla boğuşuyordu.

Şirket geçtiğimiz yıl da benzer bir iflas yönetimi süreci yaşamıştı.

Türkiye’de ne olmuştu?

Ocak 2025’te Yum! Brands, Türkiye’deki master franchise ortağı İş Gıda A.Ş. ile olan anlaşmasını tek taraflı olarak feshetmişti.

Bu karar sonrası Türkiye genelinde 283 KFC ve 254 Pizza Hut olmak üzere 537 şube geçici olarak kapanmıştı.

Süreç içinde bazı KFC restoranları HD Holding’e devredilirken, Pizza Hut restoranları için alıcı bulunamadı.

Böylece marka Türkiye pazarından tamamen çekilmek zorunda kaldı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Artan maliyetler, vergi yükümlülükleri ve zorlayıcı ekonomik koşullar, sürdürülebilir bir nakit akışını imkânsız hale getirmiştir. Kalan restoranlarımızı korumak için gerekli adımları atıyoruz."

Yum! Brands ise İngiltere’deki operasyonların tamamen kapanmadığını, mevcut 64 restoranın faaliyetlerini sürdüreceğini duyurdu.