Altın fiyatları 22 Eylül’de yeniden dalgalandı. Gram altın 4.903 TL, çeyrek altın 8.223 TL’den işlem görüyor. İşte güncel altın fiyatları.

Piyasalarda haftalardır devam eden dalgalı seyir, altın fiyatlarına da yansıdı. Gram altın haftanın ilk gününde 4.903 TL seviyesinden işlem görmeye başladı. Çeyrek, Cumhuriyet ve bilezik fiyatları da vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte 22 Eylül altın fiyatlarında son durum.

Gram altın fiyatı

22 Eylül itibarıyla gram altın alış fiyatı 4.902,48 TL, satış fiyatı ise 4.903,41 TL oldu.

Çeyrek altın fiyatı

Çeyrek altın bugün alışta 8.173 TL, satışta ise 8.223 TL seviyesinde işlem görüyor.

Cumhuriyet altını fiyatı

Cumhuriyet altınının alış fiyatı 33.330 TL, satış fiyatı ise 33.833 TL olarak açıklandı.

22 ayar bilezik fiyatı

22 ayar bilezikte alış 4.560,97 TL, satış ise 4.793,14 TL seviyesinde bulunuyor.

Ons altın fiyatı

Uluslararası piyasalarda ons altın alış fiyatı 3.685,37 dolar, satış fiyatı ise 3.686,07 dolar oldu.