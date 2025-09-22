Fenerbahçe’de olağanüstü genel kurul sona erdi. 7 yıldır kulübün başkanlığını yapan Ali Koç ile Sadettin Saran arasında geçen seçim yarışını Saran kazandı. 12 bin 325 oy alan Sadettin Saran, sarı-lacivertlilerin 38. başkanı oldu. Seçim sonucunun ardından, taraftarların aklına gelen ilk sorulardan biri “Sadettin Saran’ın adı neden Steven?” oldu.

Kongrede ipi göğüsledi

Fenerbahçe Kulübü’nün Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 21 Eylül 2025 Pazar günü yapıldı. Eski Kenan Evren Lisesi’nin arsasında gerçekleştirilen kongrede Ali Koç ile Sadettin Saran başkanlık için yarıştı. Oyların sayımı sonucunda 12 bin 325 oy alan Saran, kulübün 38. başkanı seçildi. Resmi sonuçların sarı-lacivertli kulüp tarafından saat 17.00’de açıklanacağı duyuruldu.

“Steven” isminin nedeni

Sadettin Saran, 30 Ağustos 1964’te ABD’nin Denver kentinde dünyaya geldi. Türk bir baba ile Amerikalı bir annenin çocuğu olan Saran, doğum kaydına annesinin kültürel etkisiyle “Steven” adıyla geçti. Ancak Türkiye’ye geldikten sonra Türk kimliğiyle birlikte “Sadettin” adını kullandı. Bu nedenle resmi belgelerde ilk adı Steven olarak geçiyor.

Aslen Kırıkkaleli

Baba tarafından Kırıkkale’nin Keskin ilçesine bağlı olan Sadettin Saran, küçük yaşta Türkiye’ye geldi. Üniversite eğitimi için yeniden ABD’ye giden Saran, eğitim hayatı boyunca spor yayıncılığı alanında çalışmalar yaptı.

Spor yayıncılığı geçmişi

ABD’de “Entertainment and Sports Programming Network” (ESPN) adlı spor yayıncılığı kuruluşunda çalışan Saran, bu alanda deneyim kazandı. Türkiye’ye döndüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda çalıştı, ardından ABD’li savunma şirketi Martin Marietta’nın Ankara temsilcisi oldu. 1995’te Saran Holding’i kurarak yayıncılık ve spor endüstrisine yöneldi.

Borussia Dortmund dönemi

2004 yılında Almanya’nın köklü kulüplerinden Borussia Dortmund’un hisselerini satın alan Saran, zamanla hisselerini yüzde 10’a kadar yükseltti. Ancak 2005’te yaşanan mali kriz sonrası taraftarların tepkileri üzerine hisselerini devretti.

Medya yatırımları

Saran, yıllar içinde S Sport, Radyospor, Radyo Müzik, Radyo Trafik ve Ajansspor gibi medya kuruluşlarını bünyesine kattı. Spor yayıncılığı ve yayın hakları alanında Türkiye’de önemli bir oyuncu haline geldi.

Çok dilli, uluslararası iş insanı

İki çocuk babası olan Sadettin Saran, İngilizce ve İspanyolca’nın yanı sıra orta düzeyde Almanca biliyor. Bu da hem iş hayatında hem de spor dünyasında uluslararası ilişkilerinde önemli bir avantaj sağlıyor.