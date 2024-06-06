Dün, dolar kurundaki düşüşe karşın ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,2 artışla 2 bin 443 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,54 üzerinde 2 bin 452 lira seviyesinde bulunuyor.

Güncel Altın Fiyatları

Gram Altın: Alış: 2.452,59 TL Satış: 2.452,96 TL

Altın (ONS): Alış: 2.364 USD Satış: 2.364,34 USD

22 Ayar Bilezik: Alış: 2.233,55 TL Satış: 2.251,41 TL

Cumhuriyet Altını: Alış: 15.918 TL Satış: 16.093 TL

Yarım Altın: Alış: 7.983 TL Satış: 8.074 TL

Çeyrek Altın: Alış: 3.979 TL Satış: 4.040 TL

Reşat Altını: Alış: 15.950,47 TL Satış: 16.125,95 TL



Analistler ne diyor ?

Analizlere göre, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz indirimine başlayacağına ilişkin fiyatlamaların güçlenmesiyle altın fiyatlarının yukarı yönlü desteklendiği belirtiliyor. Bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve Başkan Christine Lagarde'ın açıklamalarının yatırımcıların odağına yerleştiği ifade ediliyor.

ABD'de açıklanan ADP özel sektör istihdamı verisinin piyasa beklentilerinin altında kalmasıyla Fed'in faiz indirimine bu yıl başlayacağına kesin gözüyle bakılmaya başlandığı vurgulanıyor. Yarın açıklanacak ABD istihdam raporu verilerinin de bankanın yol haritasına yönelik ipuçları verebileceği belirtiliyor.

Para piyasalarında, Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimalinin yüzde 79, kasımda ise yüzde 82 olduğu ve olası faiz indiriminin ardından ikinci faiz indirim ihtimalinin aralıkta yüzde 86 olduğu aktarılıyor.

Beklentiler

Analizcilere göre, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ECB'nin faiz kararı ve Başkan Lagarde'ın sözle yönlendirmeleri takip edilecek. Teknik açıdan altının ons fiyatında 2.380 ve 2.400 doların direnç, 2.350 ve 2.330 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğu belirtiliyor.