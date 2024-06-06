İzmir'de gün içerisinde 12 ilçede su kesintileri olacak. İZSU resmi sitesinde yaptığı duyuruya göre su kesintisi olacak ilçeler: Aliağa, Bergama, Çeşme, Dikili, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Ödemiş, Seferihisar.

ALİAĞA ÇAKMAKLI, HOROZGEDİĞİ 06.06.2024 saat 08:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası ELEKTRİK ARIZASI NEDENİYLE,
BERGAMA TALATPAŞA, KURTULUŞ 05.06.2024 saat 15:15 ile 16:15 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ANABORU ARIZASI NEDENİYLE TALATPAŞA VE KURTULUŞ MAHALLESİNDE 1 SAAT (15:15-16:15) SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
ÇEŞME YALI 06.06.2024 saat 10:40 ile 12:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 6160/1 SOKAKTA YAŞANAN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SOKAK VE ÇEVRELERİNDE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
DİKİLİ ÇANDARLI 06.06.2024 saat 11:30 ile 14:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ÇANDARLI RAFET KAYAKIRAN SOKAKTA MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASINDAN DOLAYI ÇANDARLI MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
KARABAĞLAR LİMONTEPE, BAHRİYE ÜÇOK, SALİH OMURTAK, ÖZGÜR 06.06.2024 saat 10:55 ile 12:55 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 9688--27 ÖNÜ
KARŞIYAKA CUMHURİYET 06.06.2024 saat 10:50 ile 11:50 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası 6713 SOKAK No:132 ÖNÜ BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE 6712 X 6712/4 KVŞ HAT VANASI KAPATILDI. .
KEMALPAŞA YUKARIKIZILCA MERKEZ 06.06.2024 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE .
KONAK MURAT, MİLLET, ANADOLU 06.06.2024 saat 09:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 2475 SOKAK İÇİ ARIZA SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ
KONAK İSMET KAPTAN, KÜLTÜR, ALSANCAK 06.06.2024 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası TALATPAŞA NO:2 ÖNÜ ARIZA SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ
MENDERES KARAKUYU, ÇİLEME 06.06.2024 saat 08:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası CİLEME VE KARAKUYU ELETİRİK ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLİR
MENDERES GÜMÜLDÜR FEVZİ ÇAKMAK 06.06.2024 saat 09:45 ile 12:45 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA BULVARI VE ÇEVRESİNE GEÇİCİ OLARAK SU VERİLEMEYECEKTİR.
MENEMEN EMİRALEM MERKEZ, DEĞİRMENDERE, YAYLA 06.06.2024 saat 09:45 ile 12:45 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Müteahhit Çalışması MÜTEAHHİT FİRMA ANA BORUYA ZARAR VERMESİNDEN DOLAYI. . (EMİRALEM)
ÖDEMİŞ BELİRSİZ(ÖDEMİŞ) 06.06.2024 saat 08:30 ile 17:30 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİCEKÖY, KAYAKÖY, ÇAYLI, KÖFÜNDERE, ORHANGAZİ, KONAKLI, ERTUĞRUL, GERELİ, KARAKOVA, YOLÜSTÜ, BALABANLI, BOZCAYAKA, ÇAMLICA, OVAKENT, UZUNDERE, ALAŞARLI, YEŞİLKÖY, KIZILCAAVLU, KAYMAKÇI, EMİRLİ, MESCİTLİ, KEMENLER, PİRİNÇÇİ, KARADOĞAN, KIZILCA, KÖSELER, ORTAKÖY, SEKİKÖY, SEYREKLİ, ŞİRİNKÖY, SUÇIKTI, SÜLEYMANLAR, TOSUNLAR, ÜZÜMLÜ, VELİLER, YENİKÖY, YUSUFDERE, BEBEKLER, BÜLBÜLLER, ÇAMYAYLA, DEMİRCİLİ, DEREUZUNYER, İLKKURŞUN VE IŞIK MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİR.
SEFERİHİSAR DÜZCE, TURGUT, İHSANİYE, ULAMIŞ, CAMİKEBİR, ÇOLAK İBRAHİM BEY 06.06.2024 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası Seferihisar Düzce bölgesinde 9. 00-17. 00 saatleri arasında geniş kapsamlı enerji kesintisi GEDİZ Elektrik tarafından yapılacaktır. Bu nedenle bölgeye enerji kesintisi sebebiyle sular verilememektedir.
SEFERİHİSAR HIDIRLIK, CAMİKEBİR 06.06.2024 saat 10:45 ile 12:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası Hıdırlık caddesindeki Anaboru arızasından dolayı bölgeye sular verilememektedir.

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Ayrıntılı bilgi için https://www.izsu.gov.tr adresine ulaşabilirsiniz.

Editör: Engin Keskin