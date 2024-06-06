İzmir'de gün içerisinde 12 ilçede su kesintileri olacak. İZSU resmi sitesinde yaptığı duyuruya göre su kesintisi olacak ilçeler: Aliağa, Bergama, Çeşme, Dikili, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Ödemiş, Seferihisar.
|ALİAĞA
|ÇAKMAKLI, HOROZGEDİĞİ
|06.06.2024 saat 08:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|ELEKTRİK ARIZASI NEDENİYLE,
|BERGAMA
|TALATPAŞA, KURTULUŞ
|05.06.2024 saat 15:15 ile 16:15 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANABORU ARIZASI NEDENİYLE TALATPAŞA VE KURTULUŞ MAHALLESİNDE 1 SAAT (15:15-16:15) SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
|ÇEŞME
|YALI
|06.06.2024 saat 10:40 ile 12:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|6160/1 SOKAKTA YAŞANAN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SOKAK VE ÇEVRELERİNDE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
|DİKİLİ
|ÇANDARLI
|06.06.2024 saat 11:30 ile 14:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÇANDARLI RAFET KAYAKIRAN SOKAKTA MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASINDAN DOLAYI ÇANDARLI MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|KARABAĞLAR
|LİMONTEPE, BAHRİYE ÜÇOK, SALİH OMURTAK, ÖZGÜR
|06.06.2024 saat 10:55 ile 12:55 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|9688--27 ÖNÜ
|KARŞIYAKA
|CUMHURİYET
|06.06.2024 saat 10:50 ile 11:50 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|6713 SOKAK No:132 ÖNÜ BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE 6712 X 6712/4 KVŞ HAT VANASI KAPATILDI. .
|KEMALPAŞA
|YUKARIKIZILCA MERKEZ
|06.06.2024 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE .
|KONAK
|MURAT, MİLLET, ANADOLU
|06.06.2024 saat 09:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|2475 SOKAK İÇİ ARIZA SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ
|KONAK
|İSMET KAPTAN, KÜLTÜR, ALSANCAK
|06.06.2024 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|TALATPAŞA NO:2 ÖNÜ ARIZA SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ
|MENDERES
|KARAKUYU, ÇİLEME
|06.06.2024 saat 08:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|CİLEME VE KARAKUYU ELETİRİK ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLİR
|MENDERES
|GÜMÜLDÜR FEVZİ ÇAKMAK
|06.06.2024 saat 09:45 ile 12:45 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA BULVARI VE ÇEVRESİNE GEÇİCİ OLARAK SU VERİLEMEYECEKTİR.
|MENEMEN
|EMİRALEM MERKEZ, DEĞİRMENDERE, YAYLA
|06.06.2024 saat 09:45 ile 12:45 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Müteahhit Çalışması
|MÜTEAHHİT FİRMA ANA BORUYA ZARAR VERMESİNDEN DOLAYI. . (EMİRALEM)
|ÖDEMİŞ
|BELİRSİZ(ÖDEMİŞ)
|06.06.2024 saat 08:30 ile 17:30 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİCEKÖY, KAYAKÖY, ÇAYLI, KÖFÜNDERE, ORHANGAZİ, KONAKLI, ERTUĞRUL, GERELİ, KARAKOVA, YOLÜSTÜ, BALABANLI, BOZCAYAKA, ÇAMLICA, OVAKENT, UZUNDERE, ALAŞARLI, YEŞİLKÖY, KIZILCAAVLU, KAYMAKÇI, EMİRLİ, MESCİTLİ, KEMENLER, PİRİNÇÇİ, KARADOĞAN, KIZILCA, KÖSELER, ORTAKÖY, SEKİKÖY, SEYREKLİ, ŞİRİNKÖY, SUÇIKTI, SÜLEYMANLAR, TOSUNLAR, ÜZÜMLÜ, VELİLER, YENİKÖY, YUSUFDERE, BEBEKLER, BÜLBÜLLER, ÇAMYAYLA, DEMİRCİLİ, DEREUZUNYER, İLKKURŞUN VE IŞIK MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİR.
|SEFERİHİSAR
|DÜZCE, TURGUT, İHSANİYE, ULAMIŞ, CAMİKEBİR, ÇOLAK İBRAHİM BEY
|06.06.2024 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|Seferihisar Düzce bölgesinde 9. 00-17. 00 saatleri arasında geniş kapsamlı enerji kesintisi GEDİZ Elektrik tarafından yapılacaktır. Bu nedenle bölgeye enerji kesintisi sebebiyle sular verilememektedir.
|SEFERİHİSAR
|HIDIRLIK, CAMİKEBİR
|06.06.2024 saat 10:45 ile 12:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|Hıdırlık caddesindeki Anaboru arızasından dolayı bölgeye sular verilememektedir.
Ayrıntılı bilgi için https://www.izsu.gov.tr adresine ulaşabilirsiniz.
Editör: Engin Keskin