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Ayrıntılı bilgi için https://www.izsu.gov.tr adresine ulaşabilirsiniz.

İzmir'de gün içerisinde 12 ilçede su kesintileri olacak. İZSU resmi sitesinde yaptığı duyuruya göre su kesintisi olacak ilçeler: Aliağa , Bergama, Çeşme , Dikili, Karabağlar, Karşıyaka , Kemalpaşa, Konak , Menderes , Menemen , Ödemiş, Seferihisar .

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