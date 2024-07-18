Altın fiyatları, küresel ekonomik belirsizlikler ve ABD Merkez Bankası'nın faiz politikalarına yönelik beklentilerle birlikte yükselişini sürdürüyor. Ons altın dün 2 bin 464 doları görerek tarihi bir rekor kırdı. Gram altın da 2 bin 600 liranın üzerine çıkarak yatırımcısını sevindirdi. İşte 18 Temmuz altın fiyatları ve detaylar...

Altın fiyatlarında son durum

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl iki kez faiz indirimine gideceği beklentisi ve eski ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu Pensilvanya'daki mitingde silahlı saldırıya uğraması, altın fiyatlarında yeni rekorların kırılmasına neden oldu.

Ons altında tarihi zirve

Salı günü bir önceki güne göre 42 dolar artarak 2 bin 464 dolara yükselen ons altın, dün de 2 bin 475,81 dolara ulaşarak tarihi rekorunu yeniledi. Sabah saatleri itibarıyla ons altın 2 bin 467 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Gram altın ve diğer altın türlerinde durum

Gram altın da ons altındaki yükseliş ve dolar kurundaki artışla birlikte değer kazanmaya devam ediyor. Dün serbest piyasada 2 bin 626 TL seviyesinden işlem gören gram altın, şu an 2 bin 624 TL'den alıcı buluyor. Çeyrek altın ise 4 bin 291 TL seviyesinde.

Çeyrek Altın:

Dün: 4 bin 201 TL

Bugün: 4 bin 291 TL

Cumhuriyet Altını:

Dün: 17 bin 107 TL

Bugün: Güncel fiyat bilgisi bekleniyor.

Piyasa beklentileri ve uzman görüşleri

Ekonomistler, Fed'in faiz indirimine gitmesinin altın fiyatlarını daha da yukarılara taşıyabileceği görüşünde. Küresel ekonomik belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin artması, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmelerine neden oluyor.

Altın yatırımcılarına tavsiyeler

Uzmanlar, altın fiyatlarındaki bu yükselişin yatırımcılar için önemli fırsatlar sunduğunu belirtiyor. Ancak, yüksek volatilite dönemlerinde dikkatli olunması gerektiği ve yatırım kararlarının piyasa koşulları doğrultusunda verilmesi gerektiği uyarısında bulunuyorlar.