Altın fiyatlarındaki son düşüşlere rağmen, küresel yatırım bankaları 2025 yıl sonu tahminlerini yükseltti. Goldman Sachs, ons altın için 3.700 dolar hedefi açıkladı.

Altın fiyatları geri çekildi

Altın, küresel piyasalarda son haftalarda değer kaybı yaşasa da, uzun vadeli beklentiler pozitif seyrediyor. Yeni haftaya 3.213 dolar seviyelerine kadar gerileyerek başlayan ons altın, yatırımcıların dikkatini yeniden çekti.

Gram altın ise ons fiyatındaki düşüşe paralel olarak yurt içinde değer kaybetti. Ancak küresel yatırım bankaları, bu düşüşlerin geçici olduğunu belirtiyor.

Goldman Sachs: 3.700 dolar hedefi

ABD merkezli dev yatırım bankası Goldman Sachs, 2025 yılı için ons altın tahminini 3.300 dolardan 3.700 dolara yükseltti. Banka, yayımladığı son analiz raporunda kısa vadeli dalgalanmaların yatırımcıyı yanıltmaması gerektiğini vurguladı.

Goldman Sachs analistleri, "Jeopolitik riskler ve enflasyonun yüksek seyrini koruması, altının güvenli liman rolünü sürdüreceğini gösteriyor" ifadelerine yer verdi.

UBS ve Citi de tahminlerini yükseltti

Altın piyasasına yönelik tahminlerini güncelleyen diğer büyük bankalar da Goldman Sachs ile benzer yönde hareket etti. Bankaların 2025 yılı sonu ons altın tahminleri şöyle:

UBS: 3.500 dolar

Citi: 3.500 dolar

Commerzbank: 3.000 dolar

Deutsche Bank: 3.139 dolar

HSBC: 3.015 dolar

Bank of America: 3.063 dolar

Bankaların ortak görüşü; artan küresel riskler, merkez bankalarının altın talebi ve doların zayıflama ihtimalinin altın fiyatlarını destekleyeceği yönünde.

Uzmanlardan uyarı: Kısa vadeye aldanmayın

Analistler, ABD'de faizlerin yüksek kalma ihtimali ve güçlü doların kısa vadede altın üzerinde baskı yarattığını belirtiyor. Ancak uzun vadede enflasyonist baskılar, jeopolitik gerginlikler ve resesyon beklentileri nedeniyle altın fiyatlarının tekrar yükselişe geçeceği öngörülüyor.

Türkiye özelinde ise gram altın, hem ons altın fiyatları hem de döviz kuru hareketlerinden etkileniyor. Bu nedenle yatırımcıların sadece ons altına değil, kur gelişmelerine de dikkat etmesi öneriliyor.