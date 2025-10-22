Döviz piyasalarında haftanın ikinci işlem gününde hareketlilik sürüyor. Euro güne düşüşle başlarken, dolar kuru yatay seyirle güne başladı.

Yatırımcılar, döviz ve altın fiyatlarındaki anlık değişimleri yakından takip ediyor.

Euro’da sert düşüş

22 Ekim 2025 sabahı itibarıyla euro 48,77 TL seviyesinden işlem görüyor.

Euro/TL kurundaki bu düşüş, son haftalarda yaşanan değer kaybının devam ettiğini gösteriyor.

Uzmanlar, Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz politikasındaki gevşeme beklentilerinin euro üzerinde baskı oluşturduğunu belirtiyor.

Dolar yatay seyirde

ABD Doları, haftanın ilk gününe göre sınırlı değişim gösterdi.

Güne 41,95 TL alış, 41,97 TL satış seviyesinden başladı.

Ekonomistler, küresel enflasyon verileri ve ABD Merkez Bankası (Fed) kararlarının kur üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyor.

Sterlin fiyatı da geriledi

İngiliz Sterlini (GBP) ise güne 56,16 TL alış, 56,19 TL satış seviyesinden başladı.

Piyasalarda sterlinin de euroya paralel olarak zayıfladığı görülüyor.

22 Ekim 2025 güncel döviz kurları

Döviz Cinsi Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD) 41,95 41,97 Euro (EUR) 48,72 48,77 İngiliz Sterlini (GBP) 56,16 56,19

Uzman yorumları

Ekonomistlere göre, jeopolitik gelişmeler ve enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurlarının yönünü belirlemede etkili olmaya devam edecek.

Yatırımcıların kısa vadede döviz yerine mevduat ve altın bazlı enstrümanlara yöneldiği belirtiliyor.

Altın fiyatlarında son durum (22 Ekim 2025)