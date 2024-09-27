27 Eylül 2024 Cuma günü itibarıyla gram altın 2.928,83 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 4.788,63 TL’den satışta. Altının ons fiyatı ise 2.666 dolardan işlem görüyor. Altın fiyatlarıyla ilgili detaylı bilgilere ve güncel gelişmelere haberimizin devamından ulaşabilirsiniz!

Güncel altın fiyatları (27 Eylül 2024 Cuma)

Ons Altın : 2.666,04 Dolar (-%0.24 değişim)

: 2.666,04 Dolar (-%0.24 değişim) Gram Altın : 2.928,44 TL alış, 2.928,83 TL satış (-%0.16 değişim)

: 2.928,44 TL alış, 2.928,83 TL satış (-%0.16 değişim) Çeyrek Altın : 4.685,51 TL alış, 4.788,63 TL satış

: 4.685,51 TL alış, 4.788,63 TL satış Cumhuriyet Altını: 18.742 TL alış, 19.095,96 TL satış

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Değişim (%) Saat Ons Altın 2,665.66 2,666.04 -0.24 10:00 Gram Altın 2,928.44 2,928.83 -0.16 09:44 Çeyrek Altın 4,685.51 4,788.63 -0.16 09:44 Cumhuriyet Altını 18,742 19,096 -0.16 09:44

Aylık ve yıllık performans analizi

Gram Altın : Eylül ayının başına göre 187,91 TL artışla %6,86 değer kazandı. Yılbaşından bu yana %49,89 oranında yükselerek 1.953,99 TL’den 2.928,83 TL’ye çıktı. Son bir yılda ise %77,81 artış gösterdi.

Ons Altın: Eylül başına göre %6,49 artış gösteren ons altın, yılbaşından bu yana %30,59 değer kazandı. Son bir yılda ons altın %42,17 oranında artarak 1.875,12 dolardan 2.665,93 dolara yükseldi. TÜİK'e göre dış ticaret açığı yüzde 42,7 azaldı

Altın piyasalarında beklentiler

Altın, yatırımcılar için güvenli bir liman olmaya devam ediyor. Piyasalarda yaşanan belirsizlikler, jeopolitik riskler ve ekonomik dalgalanmalar, altın fiyatlarında hareketlilik yaratmaya devam ediyor. Uzmanlar, altının uzun vadeli bir yatırım aracı olarak değerini koruyacağını öngörüyor.

Altın fiyatları, son haftalardaki dalgalanmalarla yatırımcıların radarında kalmaya devam ediyor. Günlük alım-satım işlemleriyle ilgili güncel veriler, yatırımcılar için kritik önem taşımaktadır. Serbest piyasadaki altın hareketleri dikkatle takip edilmeli.