Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında lider Galatasaray, yarın sahasında Kasımpaşa’yı ağırlayacak. RAMS Park'ta saat 19.00'da oynanacak karşılaşmada hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Sarı-kırmızılı ekip, 6 maçta aldığı 6 galibiyetle 18 puanla liderlik koltuğunda otururken, Kasımpaşa ise 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 6 puanla 11. sırada yer alıyor.

Rekor için sahada

Galatasaray, Kasımpaşa karşısında kazanması durumunda Süper Lig tarihindeki en iyi sezon başlangıcına imza atacak. 2009-2010 sezonunda Frank Rijkaard yönetiminde 6'da 6 yaparak bu rekoru kıran sarı-kırmızılılar, yarınki galibiyetle bu rekoru geliştirmeyi hedefliyor. Galatasaray’da Faslı yıldız Hakim Ziyech, sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Ziyech, Fas Milli Takımı’nın Lesotho ile oynadığı maçta sakatlanmıştı.

Ligin en golcü takımı

Galatasaray, Süper Lig’de oynadığı ilk 6 maçta rakip ağlara tam 20 gol bırakarak ligin en golcü takımı konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, Kasımpaşa karşısında da hücum gücünü ortaya koyarak rekor peşinde koşacak. Galatasaray, Kasımpaşa’yı sahasında ağırladığı son 7 lig maçında 6 galibiyet elde etti. Bu karşılaşmalarda rakibini ikişer kez 2-1 ve 1-0, birer kez de 4-1 ve 2-0’lık skorlarla yenen Galatasaray, Kasımpaşa’ya karşı tek mağlubiyetini 3-1'lik skorla aldı.