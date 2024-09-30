Altının ons fiyatı şu an 2.658 dolardan işlem görürken, gram altın fiyatı güne %0.03 artışla başladı. Yatırımcıların tercih ettiği çeyrek altın ise 4.775,91 TL’den satılıyor. Cumhuriyet altını ise 19.045,21 TL’den işlem görmekte.

Gram altın fiyatı güncel rakamlar

Serbest piyasada gram altın, 30 Eylül 2024 sabahı itibariyle 2.921,05 TL’den alıcı buluyor. Çeyrek altın 4.775,91 TL’den satılırken, Cumhuriyet altını ise 19.045,21 TL’den işlem görmeye devam ediyor. Altın fiyatları, küresel ekonomik gelişmelere ve piyasa beklentilerine bağlı olarak değişkenlik göstermeye devam ediyor.

Gram altının performansı

Eylül ayının başına göre gram altın 180,13 TL artarak %6,57 oranında yükseldi. Yıl başından bugüne ise gram altın, 967,1 TL değer kazanarak %49,49 oranında artış gösterdi. Son bir yıl içinde ise %79,24 değer kazanan gram altın, 1.629,69 TL’den 2.921,05 TL’ye yükseldi.

Ons altının performansı

Ons altın da güçlü bir performans sergileyerek Eylül başına göre %6,17 oranında artış kaydetti. Yılbaşından bugüne ise ons altın 616,32 dolar artarak %30,19 oranında değer kazandı. Son bir yılda ons altın 809,18 dolar artışla %43,77 oranında değer kazandı ve 1.848,63 dolardan 2.658 dolara yükseldi.

Yatırımcıların radarında: Altın fiyatlarında yükseliş devam eder mi?

Altın fiyatlarındaki bu yukarı yönlü trendin devam edip etmeyeceği, küresel piyasalar ve merkez bankalarının kararları doğrultusunda şekillenecek. Piyasalarda altının güvenli liman olarak görülmesi, fiyatların gelecekte nasıl bir seyir izleyeceğine dair beklentileri güçlendiriyor.