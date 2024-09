Türkiye’de iş dünyasında kadın çalışanlara yönelik en iyi iş yerleri açıklandı. Great Place To Work Türkiye, Best Workplaces for Women 2024 listesiyle, kadın çalışan deneyimlerine odaklanan 30 şirketi mercek altına aldı. Çalışan memnuniyeti, fırsat eşitliği ve güven üzerine inşa edilen bu liste, kadınların iş yaşamında daha güçlü ve destekleyici bir ortam bulmalarına katkı sunmayı hedefliyor.

Kadın çalışan deneyimi öne çıkıyor

Dünya çapında 170’ten fazla ülkede faaliyet gösteren Great Place To Work organizasyonu, iş yerlerinde kadın çalışanların deneyimlerini derinlemesine inceledi. Türkiye genelinde 400 sertifikalı organizasyon üzerinde yapılan bu araştırmada, çalışan sayısına göre farklı kategorilerde değerlendirilen şirketler, kadın çalışanların güvenle çalıştıkları, ayrımcılıktan uzak ve sağlıklı iş yerlerini temsil ediyor.

10-99 çalışan kategorisinde Chiesi birinci olurken, 100-449 çalışan kategorisinde Servier İlaç ve 500 üzeri çalışan kategorisinde DHL Supply Chain liderliği göğüsledi.

En iyi şirketlerin öne çıkan özellikleri

Bu şirketlerdeki kadın çalışanların, Trust Index anket sonuçlarına göre en memnun kaldıkları konular arasında; iş yerinde yeni başlayanların sıcak karşılanması, cinsiyet fark etmeksizin eşit fırsatlara sahip olunması, fiziksel ve psikolojik sağlığa verilen önem ve iş-yaşam dengesi için sağlanan destek yer aldı.

%93’lük bir memnuniyet oranıyla kadın çalışanlar, yeni işe başlayanların organizasyon içinde dostça karşılandığını belirtti.

%92’si, şirketlerde ayrımcılığa maruz kalmadığını vurguladı.

%90’ı ise iş yerlerinin, fiziksel ve psikolojik sağlığı destekleyen bir kültüre sahip olduğunu ifade etti.

Kadın çalışanlar için örnek bir çalışma ortamı

Great Place To Work® Türkiye CEO’su Eyüp Toprak, bu listenin kadın çalışanlar için güvenilir, adil ve destekleyici bir iş yeri ortamı sunduğunu ifade etti. Toprak, “Listede yer alan şirketlerdeki kadın çalışanlar, diğer şirketlerdeki kadınlara göre %20 daha yüksek memnuniyet oranına sahipler. Bu şirketler, kariyer gelişimini destekleyen, çeşitliliği önemseyen ve iş-yaşam dengesine özen gösteren bir iş kültürü sunuyorlar” dedi. Ayrıca, bu şirketlerde kadın çalışanların %86’sı, iş yerlerinde adil tutum sergilendiğini ifade ederken, %78’i diğer şirketlere kıyasla daha pozitif bir deneyim yaşadığını belirtti.

Kadın çalışanlar için en iyi şirketler listesi

10-99 çalışan sayısı kategorisinde Chiesi, Remax Türkiye, Galata Wind Enerji ve Yamaha Motors gibi şirketler yer alırken; 100-449 çalışan kategorisinde Servier İlaç, Teknasyon, Cisco ve Hangikredi.com öne çıktı. 500+ çalışan kategorisinde ise DHL Supply Chain, Astra Zeneca İlaç, Logo Yazılım ve Akra Hotels gibi dev şirketler bulunuyor.

Şirketlerin başarısının anahtarı

Best Workplaces for Women 2024 listesi, Türkiye’deki iş dünyasında kadınlara daha iyi fırsatlar sunulmasının, yalnızca çalışanlar değil, iş yerlerinin performansı üzerinde de önemli bir etkisi olduğunu kanıtlıyor. Kadın çalışanların iş yerlerinden gurur duydukları, eşitlik ve fırsatlarla dolu bir çalışma ortamı, tüm çalışanların verimini artırıyor.