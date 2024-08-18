15 Ağustos Cuma günü altının onsu 2 bin 500 doları aşarak tarihi bir zirveye ulaştı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine yaklaşmakta olduğuna dair sinyaller, altın fiyatlarını hızla yukarı çekti. Bu yıl altın, yaklaşık yüzde 21 oranında değer kazandı. Ancak, fiyatların bu seviyelerde kalıp kalmayacağı ve artışın devam edip etmeyeceği konusunda çeşitli analizler yapılmakta. İşte altın fiyatlarıyla ilgili güncel öngörüler ve uzman yorumları.

Fed'in faiz indirimleri ve altın fiyatları

ABD'den gelen zayıf istihdam raporu, resesyon korkularını hafifletmiş olsa da, Temmuz ayında yeni konut başlangıçlarının 2020'den bu yana en düşük seviyeye gerilemesi ekonomiyle ilgili endişeleri artırdı. Bu durum, Fed'in daha agresif faiz indirimleri yapabileceğine işaret ediyor. Faiz oranlarının düşmesi, altın gibi faiz getirisi olmayan varlıkları daha cazip hale getiriyor, bu da altın fiyatlarının yükselmesine neden oluyor.

Analistlerin öngörüleri

Commerzbank: Banka, Fed'den yıl sonuna kadar üç, 2025'in ilk yarısında ise üç olmak üzere toplam altı faiz indirimi öngörüyor. Bu tahmin, önceki projeksiyonlardan iki faiz indirimi daha fazla. Commerzbank Kıdemli Emtia Analisti Carsten Fritsch, 2025 ortasına kadar altın fiyatının 2 bin 600 dolara yükselebileceğini belirtti.

TD Securities: Küresel Emtia Stratejisi Başkanı Bart Melek, Fed'in gevşeme perspektiflerine bağlı olarak, altının önümüzdeki çeyreklerde ons başına 2 bin 700 dolara çıkabileceğini öngörüyor.

American Precious Metals Exchange: İş Geliştirme Kıdemli Direktörü Patrick Yip, jeopolitik belirsizlikler, faiz indirimleri ve merkez bankalarının daha fazla altın alımı gibi faktörlerin etkisiyle, altının gelecek yıl ons başına 3 bin dolara ulaşabileceğini ifade etti.

Merkez bankalarının altın alımları

Çin, Türkiye ve Hindistan gibi ülkelerin merkez bankaları, rezervlerini çeşitlendirmek için altına olan talebi artırdı. JPMorgan’ın tahminlerine göre, geçen yıl merkez bankaları bin metrik tondan fazla altın satın aldı. Bu durum, global altın talebini artırarak fiyatlar üzerinde etkili oldu.