Göztepe-Fenerbahçe maçında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u arkasından iterek düşüren Göztepeli yönetici Fatih Özkan gözaltına alınmıştı. Yoğun güvenlik koruması eşliğinde güney tribünün önünden geçtiği sırada Özkan tarafından fiziksel müdahaleye maruz kalan Koç bir anda kendini yerde bulmuştu. Bu olayın ardından fiziksel müdahele gösteren Özkan tutuklanma talebiyle savcı tarafından nöbetçi mahkemeye sevk edilmişti ancak yeni gelen bilgilere göre mahkeme, F.Ö.'yü tutuklamaya gerek görmedi ve adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Editör: Hakan Baş