Altın fiyatları yeni haftaya rekorlarla başladı. 5.208,97 TL’den kapanış yapan gram altın, haftaya 5.255,89 TL seviyesinden açıldı. Yatırımcılar ve vatandaşlar, özellikle çeyrek ve yarım altın fiyatlarını yakından takip ediyor.

Pazar sabahı 5.209,75 TL’den işlem gören gram altın, hafta başında da yükselişini sürdürerek yatırımcısını sevindirdi. Ons altın fiyatı ise 3.922 $ civarında bulunuyor.

Altının bu yükseliş trendi, küresel piyasalardaki belirsizlik ve doların değer kazanmasıyla destekleniyor. Uzmanlar, kısa vadede altın fiyatlarındaki hareketlerin yatırımcılar için fırsat yaratabileceğini belirtiyor.

Altın Fiyatları (6 Ekim 2025 Pazartesi)

Gram Altın

Alış: 5.255,14 TL

Satış: 5.255,89 TL

Çeyrek Altın

Alış: 8.818,00 TL

Satış: 8.874,00 TL

Yarım Altın

Alış: 17.636,00 TL

Satış: 17.748,00 TL

Cumhuriyet Altını

Alış: 35.591,00 TL

Satış: 36.129,00 TL

22 Ayar Bilezik

Alış: 4.921,00 TL

Satış: 5.136,20 TL

Ons Altın (USD)