Ekim ayının ilk Süper Ay’ı bu gece gözlemlenecek

AK Parti İzmir İl Danışma Meclisi’nde güçlü katılım: Partinin üst düzey isimleri bir arada

Memur zammı netleşiyor! 2026 Ocak’ta kim ne kadar maaş alacak?

Hande Erçel'den ayrılan Hakan Sabancı'dan Tuba Büyüküstün ile anıldı

Bunlar da ilginizi çekebilir

Tam otomatik kahve makinesi çok ucuza geliyor! 9 Ekim 2025 A101 Aldın Aldın kataloğu

Green Card başvuruları başladı mı? Başvuru nereden yapılır?

Kampanya, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından destekleniyor.

Tüm zincir sinemalarda ve bağımsız salonlarda uygulanacak.

Kampanya, 2025 yılının sonuna kadar her çarşamba günü geçerli olacak.

8 Ekim 2025 Çarşamba günü sinemaya gitmek isteyen vatandaşlar için vizyondaki filmler listesi belli oldu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy , sinemaseverleri sevindiren **“120 TL sinema bileti kampanyası”**nı duyurdu. Kampanya kapsamında yıl sonuna kadar her çarşamba günü tüm Türkiye genelinde sinema biletleri 120 TL olacak.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.