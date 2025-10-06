Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sinemaseverleri sevindiren **“120 TL sinema bileti kampanyası”**nı duyurdu. Kampanya kapsamında yıl sonuna kadar her çarşamba günü tüm Türkiye genelinde sinema biletleri 120 TL olacak.

8 Ekim 2025 Çarşamba günü sinemaya gitmek isteyen vatandaşlar için vizyondaki filmler listesi belli oldu.

8 Ekim Çarşamba Sinemadaki Filmler Listesi (2025)

Film Adı Süre
Avatar: Suyun Yolu 3 sa 10 dk
Savaş Üstüne Savaş 2 sa 42 dk
Cesur Kirpi 1 sa 25 dk
Tehlikeli Hayvanlar 1 sa 38 dk
Gabby'nin Hayal Evi: Film 1 sa 38 dk
Kygo: Back At The Bowl 1 sa 41 dk
Aşk ve Yemek 1 sa 38 dk
Dağlardan Başka Tanık Yok 1 sa 15 dk
Sahra 1 sa 25 dk
Tafiti: Çölde Macera 1 sa 21 dk
Hobbit: Smaug'un Çorak Toprakları 2 sa 41 dk

Vizyondaki Diğer Filmler

Film Adı Süre
Oflu Hoca 5 1 sa 34 dk
Kamos 1 sa 37 dk
Saykoterapi 1 sa 42 dk
Gündüz Apollon Gece Athena 1 sa 52 dk
Sevince 1 sa 50 dk
Zifir 1 sa 21 dk
Super Charlie 1 sa 22 dk
Chuck'ın Hayatı 1 sa 50 dk
Jester 2 1 sa 27 dk
Büyük, Cesur ve Güzel Bir Yolculuk 1 sa 48 dk
Şair Puşkin 2 sa 17 dk
Demon Slayer: Sonsuzluk Kalesi 2 sa 35 dk
Korku Seansı 4: Son Ayin 2 sa 15 dk
Güller 1 sa 38 dk
Kaptan Pengu ve Arkadaşları 5 1 sa 20 dk
Şirinler Filmi 1 sa 31 dk
F1 Filmi 2 sa 35 dk
Oflu Hoca 4 1 sa 34 dk

Kampanya Detayları