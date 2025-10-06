Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sinemaseverleri sevindiren **“120 TL sinema bileti kampanyası”**nı duyurdu. Kampanya kapsamında yıl sonuna kadar her çarşamba günü tüm Türkiye genelinde sinema biletleri 120 TL olacak.
8 Ekim 2025 Çarşamba günü sinemaya gitmek isteyen vatandaşlar için vizyondaki filmler listesi belli oldu.
8 Ekim Çarşamba Sinemadaki Filmler Listesi (2025)
|Film Adı
|Süre
|Avatar: Suyun Yolu
|3 sa 10 dk
|Savaş Üstüne Savaş
|2 sa 42 dk
|Cesur Kirpi
|1 sa 25 dk
|Tehlikeli Hayvanlar
|1 sa 38 dk
|Gabby'nin Hayal Evi: Film
|1 sa 38 dk
|Kygo: Back At The Bowl
|1 sa 41 dk
|Aşk ve Yemek
|1 sa 38 dk
|Dağlardan Başka Tanık Yok
|1 sa 15 dk
|Sahra
|1 sa 25 dk
|Tafiti: Çölde Macera
|1 sa 21 dk
|Hobbit: Smaug'un Çorak Toprakları
|2 sa 41 dk
Vizyondaki Diğer Filmler
|Film Adı
|Süre
|Oflu Hoca 5
|1 sa 34 dk
|Kamos
|1 sa 37 dk
|Saykoterapi
|1 sa 42 dk
|Gündüz Apollon Gece Athena
|1 sa 52 dk
|Sevince
|1 sa 50 dk
|Zifir
|1 sa 21 dk
|Super Charlie
|1 sa 22 dk
|Chuck'ın Hayatı
|1 sa 50 dk
|Jester 2
|1 sa 27 dk
|Büyük, Cesur ve Güzel Bir Yolculuk
|1 sa 48 dk
|Şair Puşkin
|2 sa 17 dk
|Demon Slayer: Sonsuzluk Kalesi
|2 sa 35 dk
|Korku Seansı 4: Son Ayin
|2 sa 15 dk
|Güller
|1 sa 38 dk
|Kaptan Pengu ve Arkadaşları 5
|1 sa 20 dk
|Şirinler Filmi
|1 sa 31 dk
|F1 Filmi
|2 sa 35 dk
|Oflu Hoca 4
|1 sa 34 dk
Kampanya Detayları
-
Kampanya, 2025 yılının sonuna kadar her çarşamba günü geçerli olacak.
-
Tüm zincir sinemalarda ve bağımsız salonlarda uygulanacak.
-
Bilet fiyatı sabit: 120 TL
-
Kampanya, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından destekleniyor.