JPMorgan CEO’su Jamie Dimon, mevcut piyasa koşullarında altın tutmanın “yarı-rasyonel” olduğunu söyledi. Dimon, keskin bir ralliden sonra bile altın sahibi olmanın mantıklı olabileceğini ifade etti ve varlık fiyatlarının genel olarak yüksek olduğunu belirtti.