Altın fiyatları 2025 boyunca rekor üzerine rekor kırdı. Yıl boyu yüzde 52’den fazla artan sarı metal, 4.300 doların üzerine çıktı. Goldman Sachs, JPMorgan ve ANZ gibi büyük yatırım bankaları 2026 tahminlerini güncelleyerek yatırımcılara yol gösteriyor.
2025’te altın piyasası
Altın fiyatı 8 Ekim’de 4.000 dolar eşiğini aşarken kısa sürede 4.300 dolara ulaştı. Ocak 2024’ten bu yana artış yüzde 95’i geçti. Sarı metal, neredeyse her gün yeni zirvelere yükseliyor.
Banka analistlerinden yükseliş mesajı
-
SG Hiscock & Co. portföy yöneticisi Rory Hunter, altın piyasasının yükseliş eğilimini sürdüreceğini belirtti. Hunter, küçük altın şirketlerinin hâlâ cazip değer sunduğunu vurguladı.
-
Goldman Sachs, ETF girişleri ve merkez bankası alımlarına dayanarak Aralık 2026 altın fiyatı tahminini ons başına 4.300 dolardan 4.900 dolara yükseltti. 2025’te merkez bankalarının 80 ton, 2026’da ise 70 ton altın almasını beklediklerini duyurdu.
-
JPMorgan CEO’su Jamie Dimon, mevcut piyasa koşullarında altın tutmanın “yarı-rasyonel” olduğunu söyledi. Dimon, keskin bir ralliden sonra bile altın sahibi olmanın mantıklı olabileceğini ifade etti ve varlık fiyatlarının genel olarak yüksek olduğunu belirtti.
-
ANZ ise altın fiyatlarının 2025 Aralık’ta bin dolar seviyelerine gerileyeceğini, 2026 Haziran’da ise 4.600 dolar ile zirve yapacağını öngördü. Gümüşte de yükseliş bekleyen ANZ, 2026 Haziran ayında ons başına 57,50 dolar tahmin etti.
Yükselişin nedenleri
Bankalar, fiyat artışlarını ABD ve dünya genelindeki “alışılmadık” ekonomi politikaları ve yatırımcı talebine bağladı. Altın, değişken piyasa koşullarında güvenli liman olarak görülmeye devam ediyor.