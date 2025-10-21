Eski Kültür Bakanı, gazeteci, yazar ve akademisyen Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı, ölümünün 26. yılında İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde anıldı. Güzelbahçe Ahmet Taner Kışlalı Kavşağı’ndaki büstü önünde düzenlenen törene çok sayıda yurttaş ve sivil toplum temsilcisi katıldı.

Törene Güzelbahçe Belediye Başkanvekili Çağlayan Bilgen, CHP İlçe yöneticileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından anma programı başladı.

Törende konuşan Güzelbahçe Belediye Başkanvekili Çağlayan Bilgen, Ahmet Taner Kışlalı’nın fikirleriyle Türk aydınlanma mücadelesine yön verdiğini belirtti:

“Bugün burada, fikirleriyle, kalemiyle, ilkeleriyle Cumhuriyet’in aklını ve vicdanını temsil eden bir aydını anıyoruz. Kışlalı, yaşamı boyunca düşünmekten, yazmaktan ve doğruları savunmaktan vazgeçmedi. Karanlığın, gericiliğin, cehaletin karşısında hep bir meşale gibi durdu.”

Bilgen, Kışlalı’nın mirasının bugün hâlâ demokrasiyi, laikliği ve insan haklarını savunma kararlılığını güçlendirdiğini vurguladı:

“Onu öldürenler bedenini susturmuş olabilir, ama düşüncelerini susturamadılar, susturamayacaklar. Biz Güzelbahçe’de Cumhuriyet’in, bilimin ve çağdaşlığın ışığında onun mirasına sahip çıkmaya devam edeceğiz.”

Konuşmaların ardından katılımcılar, Ahmet Taner Kışlalı’nın büstüne karanfiller bırakarak saygılarını sundu.

Anma töreni, “ışıkları hiç sönmesin” sözleriyle sona erdi.