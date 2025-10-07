Altın fiyatları rekor üzerine rekor kırarken, uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs’tan dikkat çeken bir tahmin geldi. Banka, Fed’in 2026 ortasına kadar faiz oranlarını 100 baz puan düşüreceği beklentisini korurken, bu sürecin altın fiyatlarını yeni zirvelere taşıyacağını öngörüyor.

Goldman Sachs altın tahminini yükseltti

Küresel yatırım bankası Goldman Sachs, altın piyasasına ilişkin uzun vadeli beklentisini yukarı yönlü revize etti. Banka, güçlü ETF girişleri ve merkez bankalarının süren alımlarını gerekçe göstererek, 2026 Aralık dönemi için ons altın tahminini 4.300 dolardan 4.900 dolara çıkardı.

Ons altın yeni rekor seviyelerde

Haftanın ilk işlem gününde ons altın 3.977,40 dolarla tarihi bir zirveye ulaştı. Gün içinde yüzde 0,34 artışla 3.973,57 dolardan işlem gören değerli metal, yıl başından bu yana yüzde 51’in üzerinde değer kazandı. Uzmanlar, yatırımcıların güvenli liman talebinin sürmesinin altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklediğini belirtiyor.

Fed’in faiz indirimi altını destekliyor

Goldman Sachs, yayımladığı değerlendirmede ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 2026 ortasına kadar toplamda 100 baz puanlık faiz indirimi yapmasının beklendiğini duyurdu. Faiz indirimi, faiz getirisi olmayan altın gibi varlıkların cazibesini artırırken, özellikle Batı’daki ETF fonlarına yeni girişlerin hızlanacağı öngörülüyor.

Merkez bankaları alımlarını sürdürecek

Raporda, merkez bankalarının rezerv yönetiminde altına olan ilgisinin 2025 ve 2026 yıllarında da devam edeceği vurgulandı. Goldman Sachs, merkez bankalarının 2025’te ortalama 80 ton, 2026’da ise 70 ton seviyelerinde altın alımı yapmasını bekliyor.