ABD'den gelen vergi indirimi açıklamaları, altının ons fiyatını baskılamaya devam ederken, iç piyasada gram ve çeyrek altın fiyatlarında da gerileme yaşanıyor. İşte 29 Nisan 2025 itibarıyla serbest piyasada güncel altın fiyatları…

Altın fiyatlarındaki düşüş devam ediyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'de üretilen otomobillerde kullanılan ithal parçalara yönelik gümrük vergilerinde indirime gideceğine dair açıklamaları, küresel piyasalarda olumlu bir hava yarattı. Bu gelişmeyle birlikte dolar küresel piyasalarda değer kazanırken, altının ons fiyatında gerileme kaydedildi.

Geçtiğimiz hafta altının kilogram fiyatı yüzde 1,1 oranında değer kaybederek 4 milyon 131 bin TL seviyesine kadar düştü. Yeni haftaya da düşüşle başlayan altın fiyatları, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor.

29 Nisan 2025 güncel altın fiyatları

📌 Altın fiyatları saat 09.30 itibarıyla serbest piyasada şu şekilde işlem görüyor:

Gram Altın

Alış: 4.091,08 TL

Satış: 4.091,56 TL

Çeyrek Altın

Alış: 6.545,73 TL

Satış: 6.689,71 TL

Yarım Altın

Alış: 13.050,55 TL

Satış: 13.379,41 TL

Cumhuriyet Altını (Ata Altın)

Alış: 27.182,16 TL

Satış: 27.868,67 TL

Tam Altın

Ziynet Altını

Alış: 26.182,92 TL

Satış: 26.677,00 TL

Gremse Altın

Alış: 66.584,00 TL

Satış: 67.662,00 TL

Altın/Ons fiyatı ve bilezik gram fiyatları

Altın/Ons (Uluslararası Piyasa)

Alış: 3.311,42 Dolar

Satış: 3.312,31 Dolar

Altın/Ons (TL karşılığı)

Alış: 127.569,00 TL

Satış: 127.711,00 TL

14 Ayar Bilezik Gramı

Alış: 2.248,81 TL

Satış: 3.196,19 TL

22 Ayar Bilezik Gramı

Alış: 3.749,81 TL

Satış: 3.955,58 TL

Altın fiyatları neden düşüyor?

Uzmanlara göre, Trump yönetiminin dış ticarette verdiği ılımlı mesajlar ve Çin ile süregelen gümrük müzakerelerinde ilerleme kaydedileceği beklentisi, yatırımcıları güvenli limanlardan uzaklaştırıyor. Bu gelişme, ons altın fiyatının değer kaybetmesine neden olurken, iç piyasadaki altın türlerinde de aşağı yönlü hareketi tetikliyor.

📌 Not: Fiyatlar anlık piyasa verilerine göre düzenlenmiştir. Altın alım-satım işlemlerinde bankalar ve kuyumcular arasında küçük farklar olabilir.