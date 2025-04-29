Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu’nun Aliağa’da düzenlediği İzmir Yüzme Şampiyonası’na katılan Narlıdere Belediyespor’un özel sporcuları Deniz Can Ertan ve Sarp Börekçi toplamda 8 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Ertan, milli takım kampına davet edildi.

Deniz Can ve Sarp’tan büyük başarı

İzmir Aliağa’da düzenlenen şampiyonada Deniz Can Ertan 200, 100 ve 50 metre kurbağalama ile 400 metre serbestte birinciliği elde ederek 4 altın madalya kazandı. Sarp Börekçi ise 200 metre kelebekte altın; 50 metre, 100 metre kelebek ile 400 metre serbestte gümüş madalya kazandı. Toplamda 5 altın ve 3 gümüş madalya Narlıdere’ye getirildi.

Gösterdiği üstün performansla dikkat çeken Deniz Can Ertan, 8-15 Mayıs tarihleri arasında Ankara’da yapılacak milli takım kampına davet edildi. Sarp Börekçi’nin de aynı kampa dahil edilmesinin beklendiği bildirildi.

Başkan Uzun: “Onur yaşattılar, gururumuz oldular”

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, başarılı sporcuları kutlayarak şu açıklamayı yaptı:

“Deniz Can ve Sarp, yüzme yarışlarında gösterdikleri üstün başarılarla hepimize büyük bir onur yaşattılar. Onlar sadece birer madalya kazanmadılar; bize inancın, emeğin ve sevginin neleri başarabileceğini bir kez daha gösterdiler. Ailelerine ve antrenörlerine teşekkür ediyorum. Sporcularımızın her zaman yanında olacağız.” Aliağa'da özel sporcular şampiyonada kulaç attı

Kulüpten birlik mesajı: “Devamı gelecek”

Narlıdere Belediyespor Kulüp Başkanı Murat Çetinkaya da sporcuları tebrik ederek, “İlk katılımımızda böyle bir başarıya ulaşmak bizim için çok kıymetli” dedi. Yüzme Eğitim Sorumlusu Deniz Değerli ise özel sporcular kategorisinde ilk kez katıldıkları şampiyonadan 8 madalya ile dönmenin büyük bir moral olduğunu söyledi.