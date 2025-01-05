2025 yılının ilk haftasında altın fiyatları, yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. Gram altından ons altına kadar farklı altın türleri dikkatle takip edilirken, piyasalardaki dalgalanmalar yatırım stratejilerini etkiliyor.

Yılın ilk haftasını geride bıraktığımız şu günlerde, 5 Ocak 2025 Pazar gününe ait güncel altın fiyatları açıklandı. İç ve dış piyasalarda yaşanan gelişmelerin altın fiyatlarına doğrudan yansıdığı gözlemleniyor.

Güncel altın fiyatları (5 Ocak 2025)

Gram Altın: 3.000,80 TL

3.000,80 TL Çeyrek Altın: 4.982,00 TL

4.982,00 TL Yarım Altın: 9.967,00 TL

9.967,00 TL Tam Altın: 19.885,63 TL

19.885,63 TL Cumhuriyet Altını: 19.845,00 TL

19.845,00 TL Gremse Altın: 49.866,58 TL

49.866,58 TL Ons Altın: 2.638,50 Dolar

Yatırımcılar için strateji belirleme zamanı

Altın piyasasında yaşanan değişimler, yatırımcıların portföylerini şekillendirmelerinde önemli bir rol oynuyor. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, ons altın fiyatında yukarı yönlü hareketlere neden olurken, iç piyasada gram ve çeyrek altın gibi kategorilerde fiyat artışları dikkat çekiyor.