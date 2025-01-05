2025 yılına ÖTV düzenlemeleriyle başlayan araç sahiplerine bir zam haberi daha geldi. Sektör kaynaklarının verdiği bilgilere göre, benzinin litre fiyatına 1 lira 27 kuruş zam bekleniyor. Zamlı fiyatlar 7 Ocak Salı gününden itibaren geçerli olacak.

Yeni yılın ilk günlerinde akaryakıt fiyatlarına yapılan ÖTV düzenlemesi sonrası, benzinde 82 kuruş, motorinde 77 kuruş, LPG’de ise 35 kuruş artış yaşanmıştı. Global piyasalardaki dalgalanmaların etkisiyle, fiyatlarda yeni bir artış gündeme geldi.

Motorin ve LPG fiyatlarında şimdilik değişiklik yok

Benzin fiyatlarında artış beklenirken, motorin ve LPG fiyatlarında şu an için herhangi bir zam veya indirim öngörülmüyor. Ancak global piyasalardaki hareketlilik nedeniyle ilerleyen günlerde fiyatlar yeniden değişebilir.

Güncel akaryakıt fiyatları (5 Ocak 2025)

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 43.88 TL

Motorin: 44.65 TL

LPG: 26.41 TL

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 44.04 TL

Motorin: 44.75 TL

LPG: 26.41 TL

Ankara

Benzin: 44.44 TL

Motorin: 45.30 TL

LPG: 26.42 TL

İzmir

Benzin: 44.89 TL

Motorin: 45.79 TL

LPG: 26.32 TL