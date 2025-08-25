Küresel piyasalarda altın fiyatları, geçtiğimiz hafta yaşanan hızlı yükselişin ardından yeni haftaya daha sakin bir seyirle başladı. ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole toplantısında verdiği faiz indirimi sinyali, piyasaları hareketlendirmiş ve ons altını haftayı yüzde 0,97 değer kazancıyla 3.371 dolardan kapatmıştı.

25 Ağustos 2025 sabahına gelindiğinde ons altın 3.365 dolar seviyelerinde dengelenmeye çalışıyor. İç piyasada ise gram altın cuma günü 4.455 TL ile tarihi zirve olan 4.470 TL’ye yaklaşmıştı. Yeni haftanın ilk gününde gram altın 4.432 TL’den işlem görürken, Kapalıçarşı’da kuyumcular gram altını 4.461 TL, çeyrek altını ise 7.277 TL’den satıyor.

Gözler ABD verilerinde

Piyasalar bu hafta ABD’den gelecek yoğun veri takvimine odaklanmış durumda. Bugün açıklanacak Yeni Konut Satışları verisini, yarınki Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri ve Tüketici Güveni endeksi takip edecek. Perşembe günü 2. Çeyrek GSYİH öncü verisi, haftalık işsizlik başvuruları ve Bekleyen Konut Satışları; cuma günü ise enflasyon göstergelerinden biri olan Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) endeksi açıklanacak.

Ekonomistler, özellikle dayanıklı tüketim malları siparişleri, işsizlik başvuruları ve PCE verilerinde beklentilerin dışında gelecek sonuçların altın fiyatlarında sert dalgalanmalara yol açabileceğini vurguluyor.

Faiz indirimi bilmecesi sürüyor

Powell’ın konuşmasını değerlendiren analistler, FED’in bundan sonraki adımlarına dair belirsizliğe dikkat çekiyor. Powell, “Enflasyondan ziyade istihdamı öncelemenin zamanı geldi” derken, faiz indiriminin seri şekilde devam etmeyeceğini de net bir şekilde ifade etti. Bu durum, piyasalarda “FED faiz indirimine ne zaman ve hangi hızda gidecek?” sorusunu gündemde tutmaya devam ediyor.

Altında beklentiler

Teknik görünümde ons altında 3.330 doların destek, 3.375 doların ise ilk direnç seviyesi olduğu belirtiliyor. Analistlere göre, 3.375 seviyesinin aşılması halinde 3.400 dolara doğru yeni bir yükseliş ihtimali güçlenecek. Böyle bir senaryoda gram altının da yeniden rekor denemesi yapabileceği öngörülüyor.