İEÜ Tıp Fakültesi öğrencileri, eğitimlerini başarıyla tamamlayarak mezuniyet heyecanı yaşadı. Kampüsteki amfitiyatroda düzenlenen 2024-2025 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni’ne Rektör Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlgi Şemin, İEÜ MedicalPoint Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Memiş ve çok sayıda akademisyen katıldı.

Öğrenciler sunuculuk ve konuşmalarla törene katkı sağladı

Tören, tıp fakültesi öğrencileri Cemre Yendi ve Zeynep Naz Ulutagay tarafından sunuldu. Fakülteyi birincilikle bitiren Dr. Sabiha Su Polatlı, Intörn Temsilcisi Dr. Ayşe İrem Temelli ve Geçmiş Dönem Intörn Temsilcisi Dr. Batuhan Çiftçi de konuşmalar yaptı.

Rektör Abacıoğlu: “Başkalarının hayatına dokunacaksınız”

Prof. Dr. Abacıoğlu, mezunlara seslenerek hekimliğin sorumluluk ve etik değerlerini hatırlattı. “Belirsizlik içinde karar verecek, hastalarınıza bilgi ve erdemle hizmet edeceksiniz. Hekimlik size başkalarının hayatına dokunma hakkı verir. Bu hakkı her zaman adalet ve iyilikle kullanın” dedi.

Dekan Şemin: “İnsanlığa umut olacaksınız”

Prof. Dr. İlgi Şemin, mezunların sadece tıbbi bilgiyle donanmış değil, vicdanlı, sorumluluk sahibi ve mesleki etik değerleri içselleştirmiş bireyler olduğunu vurguladı. “Bu diplomalar, insanlığa hizmet edeceğiniz yolculuğun anahtarıdır” dedi.

Başhekim Memiş: “Hasta için en iyisini yapın”

İEÜ Medical Point Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Memiş, öğrencilerin yapay zeka, robotik cerrahi ve minimal invaziv uygulamalarla donanımlı olarak mezun olduklarını belirtti. “Multidisipliner çalışmayı öncelikli tutun ve her zaman hasta için en iyisini yapın” dedi.