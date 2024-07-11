TÜFE verileri sonrası altın fiyatları hızlı bir yükseliş yaşadı. İşte detaylar:

ABD enflasyon verileri ve piyasa tepkileri

ABD'de tüketici fiyat endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,1 azaldı. Yıllık bazda ise yüzde 3 artış gösterdi ve bu, piyasa beklentilerinin altında kaldı. Ekonomistler, haziran ayında enflasyonun bir önceki aya göre yüzde 0,1 artmasını ve yıllık enflasyonun yüzde 3,1 olmasını bekliyorlardı.

Çekirdek tüketici fiyatları ise haziranda yüzde 0,1 artış gösterdi ve yıllık artış yüzde 3,3 olarak gerçekleşti. Beklentiler çekirdek enflasyonun yüzde 0,2 artması yönündeydi.

Altın fiyatlarında son durum

ABD enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından altın fiyatları sert bir yükseliş yaşadı. Ons altın, 2 bin 406 dolara kadar yükselerek yatırımcıların ilgisini çekti.

Diğer piyasa tepkileri

Enflasyon verilerinin ardından Euro/dolar paritesi 1,088 seviyesine kadar yükseldi. Ayrıca, Bitcoin de günlük artışını yüzde 1,9'a çıkararak 59 bin dolara tırmandı.

Altın yatırımcıları için önemli gelişmeler

ABD enflasyon verilerinin piyasa beklentilerinin altında kalması, altın fiyatlarında yükselişe neden oldu. Bu durum, yatırımcıların altına olan ilgisini artırarak güvenli liman arayışını destekledi.