Türkiye’de altın, geleneksel olarak hem yatırım hem de güvenli liman aracı olarak tercih ediliyor. 1 Eylül 2024 tarihli güncel altın fiyatlarına göz atalım.

Gram altın ne kadar?

Gram altın alış: 2 bin 741,43 TL

Gram altın satış: 2 bin 742,20 TL

Gram altın, altın piyasasında en yaygın tercih edilen yatırım araçlarından biri. Güncel fiyatlara göre küçük ölçekli yatırımlar için gram altın yine popülerliğini koruyor.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın alış: 4 bin 386,29 TL

Çeyrek altın satış: 4 bin 483,50 TL

Düğünlerin vazgeçilmez hediyesi olan çeyrek altın, hem hediye hem de yatırım amaçlı en çok tercih edilen altın türlerinden biri. Güncel fiyatlarda yükseliş trendi devam ediyor.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın alış: 8 bin 745,17 TL

Yarım altın satış: 8 bin 966,99 TL

Yarım altın, orta ölçekli yatırımcıların tercih ettiği altın türlerinden biri. Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar yarım altın fiyatlarını da etkiliyor.

Tam altın ne kadar?

Tam altın alış: 17 bin 545,17 TL

Tam altın satış: 17 bin 879,14 TL

Uzun vadeli yatırım düşünenler için tam altın, altın piyasasında güvenilir bir seçenek olmaya devam ediyor.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını alış: 18 bin 533,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 18 bin 813,00 TL

Cumhuriyet altını, genellikle yastık altı yatırım yapanlar tarafından tercih edilen bir altın türü olup, değeri sürekli olarak artış gösteriyor.

Ata altın ne kadar?

Ata altın alış: 18 bin 618,00 TL

Ata altın satış: 18 bin 758,00 TL

Ata altın, özellikle büyük yatırımcıların tercih ettiği değerli bir altın türü olarak ön plana çıkıyor.

Küresel Piyasalarda Altın Durumu

ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz politikaları, altın fiyatları üzerinde büyük etkiye sahip. Küresel ekonomik belirsizlikler, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendirmeye devam ediyor. Özellikle FED'in faiz artırma beklentileri, altın fiyatlarında dalgalanmalara yol açıyor. Altın piyasasındaki bu hareketlilik, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor.